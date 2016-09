Non à la concurrence déloyale

Economie

Groupements des entreprises à Madagascar

Les entreprises à Madagascar dénoncent la concurrence déloyale qui nuit à la production des entreprises locales et à la compétitivité entre les différentes unités, pouvant amener jusqu’à leur faillite. Cela a été souligné dans un communiqué de presse publié le 24 septembre 2016. Le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) et le FIVMPAMA condamnent le non-respect, la non-application des textes règlementaires. Les activités illicites se multiplient comme les fraudes et la corruption au sein des différentes institutions concernées et en dehors de ces dernières, il y a aussi, regrettent les groupements des entreprises, l’entrée des produits ne suivant pas les normes. Les criminels, les trafiquants de ressources naturelles et les blanchisseurs d’argent restent impunis, malgré qu’ils soient dévoilés et connus. Les entreprises qui entravent la loi de la compétitivité en font partie, notamment ceux qui effectuent des ventes à perte. C’est également le cas pour ceux qui effectuent des ventes sans facture et qui ne payent pas les TVA.

Aucune mesure n’est prise par l’Etat pourtant cela peut avoir des répercussions sur la production des entreprises, sur leurs économies mais aussi sur la santé publique. Ce sont surtout les entreprises locales qui sont touchées, avec toutes ces infractions, tous ces trafics et tous ces produits importés qui envahissent facilement le marché. Les groupements accusent surtout l’Etat, par rapport à la non-application de la loi et du non-suivi des activités, pourtant la concurrence déloyale peut aussi avoir des impacts sur les ressources de l’Etat. Rappelons que c’est en 2005 que Madagascar a adopté la loi n° 2005-020 sur la Concurrence, qui a pour but de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence, dans la promotion de la compétitivité des entreprises et pour le bien bien-être des consommateurs. Toutes les dispositions et les conditions y sont exposées.

« Nous invitons l’Etat à prendre ses responsabilités face à cette situation intolérable qui ne peut plus souffrir de manœuvre dilatoire. Nous réclamons une action ferme pour la sauvegarde et le développement de l’industrie nationale, le mieux-être de la population, la protection des ressources naturelles du pays, l’instauration de l’équité fiscale, et le respect du code de l’éthique de l’économie, avec un planning précis des mesures à mettre en œuvre par des Responsables identifiés » soulignent les entreprises dans le communiqué.

Notons que ces groupements rassemblent une vingtaine d’organisations professionnelles et des syndicats provenant de différents secteurs.