Nivo Ratiarison écope de 5 ans de travaux forcés

Société

Détournement de deniers publics

Le juge a tranché ce 12 avril 2017. Les prévenus, Nivo Ratiarison, ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication et des relations avec les Institutions (MRCI) et sa coaccusée Simonette Claudine Raharimalala, l’ancienne responsable marketing et commercial de l’Office de la Radio et Télévision de Madagascar (ORTM sont coupables des faits qui leur sont incriminés, ils doivent purger des peines de travaux forcés de cinq (5) ans à la maison d’arrêt d’Antanimora.

Cinq (5) ans d’emprisonnement avec travaux forcés et une amende de 85 millions d’Ariary pour détournement de biens et de deniers publics estimés à 400 millions d’Ariary, pour abus de pouvoir et enrichissement illicite ; c’est la peine que doit subir Nivo Ratiarison. Il en est de même pour Simonette Raharimalala, reconnue elle aussi coupable de détournement de deniers publics, d’abus de pouvoir, de faux et usage de faux. Elle est également radiée du corps des fonctionnaires. Le directeur général de l’ORTM et deux autres présumés coupables ont été relâchés au bénéfice du doute ; l’agent de recouvrement par contre a été acquitté purement et simplement.

Toujours est-il que de nombreux journalistes et employés de l’ORTM se disent satisfaits de ce verdict. Le comportement de Nivo Ratiarison qui a agressé un reporter à la sortie de l’audience a montré une face cachée du personnage.

La justice donne l’impression d’être déterminée dans ses fonctions et a donné un exemple ! Un verdict exemplaire ! Un jugement qui interpelle l’opinion et le justiciable. Mais un verdict que le Malagasy Miara-Miainga (MMM) le parti de Hajo Andrianainarivelo ne manque pas de commenter et de saisir l’occasion du prononcé pour faire allusion au scandale Claudine Razaimamonjy. D’après le MMM, Nivo Ratiarison écope d’une telle peine parce qu’il avait agi en solo, parce qu’il n’a pas partagé et donc n’a pas bénéficié de soutien de la part des dignitaires du régime contrairement à Claudine Razaimamonjy, conseillère auprès de la Présidence de la République. En tout cas, le président du MMM appelle le gouvernement mauricien à faire en sorte que Claudine Razaimamonjy revienne au pays pour s’expliquer devant la justice de son pays.

Beaucoup s’attendent à ce que Claudine Razaimamonjy et d’autres personnalités comparaissent aussi devant le tribunal et ne s’en sortent pas impunis mais écopent des peines qui correspondent à leurs crimes.