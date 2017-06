Magistrats, greffiers, et le syndicat des marins continuent la pression

Société

Etat de droit

Si les magistrats du syndicat SMM ont repris le travail, ils ne baissent pas les bras dans leur lutte pour l’indépendance de la justice. D’ailleurs les greffiers maintiennent toujours la pression. Cela fait deux jours que le fonctionnement du tribunal pêche par leur absence ; une telle situation entraîne la nullité des actes de justice. Les juges d’instruction sont bloqués car la procédure nécessite l’assistance d’un greffier et les usagers du tribunal rentrent bredouille car les greffiers n’ont pas observé un service minimum ne serait-ce que pour le service délivrance de casier judiciaire ou la lecture des verdicts. Le syndicat des greffiers attend depuis lundi dernier d’être reçu par le Premier ministre pour examiner à nouveau la question de promotion en grade ou versement. « Tant qu’une solution ou un consensus n’est trouvé, le syndicat poursuivra la grève », déclare son président.

Pendant ce temps, le syndicat SMM qui se réjouit de l’étape accomplie dans l’affaire Claudine Razaimamonjy, ne baisse non plus les bras. Le SMM souhaite vivement que les autres étapes soient franchies dans les meilleurs délais, pour dire qu’il y a quatre autres dossiers Claudine Razaimamonjy. Le SMM rappelle aussi les plaintes déposées par l’entité Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) contre les véritables auteurs des détournements dans cette affaire Claudine et qui ne sont pas inquiétés (ordonnateur, personne responsable de marché public…).

Des dockers aussi se plaignent

De nombreuses décisions de justice demeurent non exécutées remarque-t-on dans le milieu des marins et gens de mers parmi lesquels les dockers. Le syndicat des marins de Madagascar (SYGMA) monte à nouveau au créneau pour prêter main forte aux revendications de 43 dockers licenciés depuis cinq (5) ans par une société qui a pignon sur rue ces derniers temps. D’après le SYGMA, le motif de licenciement est l’adhésion de ces dockers au syndicat. La justice leur a reconnu le droit syndical et a condamné la société en question. La même justice a ordonné la réintégration de ces dockers dans leur emploi. Mais jusqu’à ce jour ils sont toujours dans la rue. Le SYGMA réclame à ce que ces dockers bénéficient aussitôt qu’ils reprennent leur travailleur du statut d’employés permanents. Le SYGMA a été reçu par le ministre des transports qui a promis d’examiner la situation et de descendre sur place pour résoudre le problème.

Le cas des 43 dockers vient ainsi s’ajouter à celui des employés d’Air Madagascar. Il faut dire qu’à l’approche de la fête nationale, les revendications ne cessent de se multiplier. Le président de la République lui aussi revendique dans la rubrique sécurité, la prise de responsabilité de chacun depuis le foyer nucléaire familial, la grande famille, les voisins dans les quartiers, et surtout le chef fokontany, les élus dans les communes car dit-il les bandits et autres ravisseurs ne résident pas dans les nuages mais dans les fokontany, dans les communes.