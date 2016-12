Madagascar le mal aimé juste après la Corée du Nord

Economie

Financement international

En termes d’aide et financement international, Madagascar arrive juste derrière la Corée du Nord. Avec 24$ d’aide et financement international par tête d’habitant, la Grande Ile reçoit à peine le tiers des financements des pays africains du même niveau socio-économique.

Le pays de Kim Jong-un est le premier qui reçoit le moins d’aide de la part des bailleurs de fonds internationaux et bilatéraux pour des raisons évidentes. Le jeune président coréen passe son temps à terroriser le monde entier avec ses armes et essais nucléaires, donc il est tout à fait logique que les pays qu’il menace à la longueur d’année ne se précipitent pas pour lui octroyer financements et aides. Ce qui n’est pas le cas de Madagascar. Victime de sécheresses et de cyclones toute l’année, plus d’un million de personnes au moins sont kere dans le Sud du pays. Mais Madagascar est surtout victime de la mauvaise gouvernance, de la corruption à grande échelle et de l’insécurité. La dernière crise qui s’éternise n’est pas pour rassurer quiconque.

Les représentants des bailleurs de fonds présents à Madagascar dont celui de la Banque mondiale, Coralie Gevers, plaide en faveur de la Grande Ile « c’’est une question d’équité. Le pays est dans une telle pauvreté que nous devons l’aider à se redresser ». Le taux de pauvreté extrême a explosé ces dernières années pour toucher plus de 90% de la population aujourd’hui.

1,3 milliard de dollars du groupe de la Banque mondiale

Les défis en développement du pays sont immenses : près d’un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique ; le pays est classé au 154ème rang sur 187 pays sur l’indice de développement humain 2015 et à la 167ème place sur 190 dans le classement Doing Business 2017. Madagascar est également un des dix pays les plus exposés aux effets du réchauffement climatique.

Le gouvernement a proposé lors de la Conférence des bailleurs à Paris, un ambitieux programme d’investissement pour une croissance équilibrée et inclusive : le développement du capital humain, le développement de l’agriculture et de la pêche, l’expansion des infrastructures de transport, d’énergie, d’aménagement urbain et d’irrigation, les secteurs des mines et des hydrocarbures, les domaines de l’industrie, du commerce, du textile, et du tourisme. Ces investissements requièrent 5,4 milliards USD sur trois ans.

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé un appui financier de l’ordre de 1,3 milliard de dollars pour soutenir le développement de Madagascar au cours des trois prochaines années. Ce financement exceptionnel est constitué de près de 1 milliard de dollars de dons et prêts concessionnels qui appuieront le développement de l’agriculture, amélioreront la nutrition et l’accès des enfants à l’éducation, et connecteront les paysans et pêcheurs aux marchés en réhabilitant le réseau routier. L’engagement du Groupe de la Banque mondiale inclut également 330 millions de dollars de financement provenant de l’IFC, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.

Deux accords de dons

La Conférence fut également l’occasion pour la Banque mondiale et le Gouvernement malgache de signer deux accords de dons. Le premier, d’un montant de 35 millions de dollars, va permettre à l’Etat de développer un programme de transferts monétaires d’urgence pour les familles les affectées par la sécheresse qui sévit dans le sud du pays. Le second, s’élevant à 65 millions de dollars, est un appui budgétaire visant à soutenir les réformes engagées par le Gouvernement pour améliorer la gestion des finances publiques, le climat des affaires et attirer les investissements.

Au cours de la Conférence des Bailleurs de fonds et des Investisseurs, l’Etat malgache a mobilisé un montant record de 6,4 milliards de dollars pour 2017-2020. Ces fonds l’aideront à financer la mise en œuvre du Plan National de Développement, une stratégie de réformes et un programme d’investissements cherchant à promouvoir une croissance inclusive et durable.