Madagascar désormais aux manettes

Transport

Asecna

Les pays membres de l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar) a tenu des assises durant trois jours à Antananarivo. La journée du 29 juillet 2017 a été marquée par la cérémonie d’ouverture de la 61ème réunion du Comité des ministres. Réunion qui a été présidée par le Premier Ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, au ministère des Affaires Etrangères Anosy. Le mandat du bureau sortant du Comité des ministres de l’ASECNA s’achevait au mois de janvier de cette année. Ainsi, le Président sortant du comité Edgard Alain Mebe N’go, a dressé un bilan sur l’innovation apportée, matérialisée par une lettre de mission pluriannuelle prévue par la convention signée le 10 novembre 2010 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dont les orientations sont entre autres le renforcement de la culture de sécurité, par la réduction du nombre d’évènements liés à la sécurité, imputables à l’Agence et l’amélioration du taux de mise en œuvre des actions de promotion de la sécurité. Lettre de mission pluriannuelle dont a hérité le Président entrant Mohamed Moussa. La cérémonie a également été marquée par la passation de fanion et de la convention relative à l’Asecna qui s’est faite entre Ramanantsoa Ramarcel Benjamina, ministre des Transports et de la Météorologie de la République de Madagascar et le Président sortant, Edgard Alain Mebe N’go. Les projets de l’Asecna notamment celui qui concerne l’établissement et la sécurisation d’un ciel unique pour l’Afrique dépendent donc maintenant en partie de Madagascar qui se trouve à la présidence du Comité des ministres de l’Asecna.