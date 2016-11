Santé

Salon « Hina »

Environ la moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et cette dernière est la cause de la mortalité des enfants à Madagascar (43,9%). De nombreux enfants sont victimes de la sous-nutrition à Madagascar et c’est dans ce cadre de la lutte contre la malnutrition que le salon Hina est organisé.

Le Salon Hina ou Harmonisation des Initiatives en Nutrition sécurité Alimentaire se tient à partir de ce jour, 16 novembre 2016 jusqu’à demain 17 novembre au Parvis de l’hôtel de ville Analakely. Organisé par la plateforme de la société civile Hina, avec l’Office National de Nutrition (ONN) et Scaling Up Nutrition (SUN), le salon Hina se porte sur le thème « une semaine de solidarité pour la nutrition ». Le salon Hina appelle la participation de chaque organisation et acteur concernés dans la nutrition à Madagascar, que ce soit les Organisations Non Gouvernementales, les bailleurs de fonds, les acteurs et bien sûr la population.

Le salon se présente en tant que plateforme d’échanges entre ces acteurs mais des informations sur les actions en faveur de la nutrition à Madagascar y sont exposées. Des nourritures sont en vente sur les lieux et il y a également la distribution de Koba Aina pour les enfants.