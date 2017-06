Les travaux commencent après deux ans de préparation

Infrastructure

Extension de l’aéroport d’Ivato

Le chef de l’Etat, Hery Rajaonariamampianina, a effectué ce 12 juin 2017 une visite à l’aéroport d’Ivato durant laquelle il a officiellement déclaré le lancement des travaux relatifs à l’extension de l’aéroport international d’Ivato. Tout en présentant le projet présidentiel, il explique le retard de sa mise en œuvre parce qu’il a fallu deux ans –après la signature du contrat de concession de 28 ans avec Ravinala Airports en juin 2015, d’intenses négociations et préparations technique, juridique et financière auprès de divers partenaires tels PROPARCO, Development Bank of Africa, Banque mondiale et SFI, pour le boucler. Il n’a pas manqué de faire allusion aux avantages tirés de la Conférence des bailleurs et investisseurs (CBI) de Paris. Il a profité de l’occasion pour également annoncer les débuts des travaux de rénovation de l’aéroport international de Nosy-Be Fascène ; faisant ainsi comprendre que l’objectif est certes de moderniser, de s’ouvrir au monde et d’offrir une autre image d’un pays aux standards internationaux mais surtout pour la promotion du tourisme. Le projet par ailleurs entre dans le cadre de la politique de doter le pays d’infrastructures structurant souligne le président Rajaonarimampianina. D’autres projets sont en cours de mise en œuvre ou sont en cours d’élaboration remarque-t-il. Les uns pour désenclaver les régions, les autres pour accélérer le développement car il y a une soixantaine d’aérogares dans le pays qu’il ne faut pas oublier. Dans les prochains jours, déclare Hery Rajaonarimampianina, il procèdera à l’inauguration des travaux de réhabilitation de la RN9 (Toliara-Morombe) dans la région Sud-ouest –travaux confiés à une entreprise chinoise. La réhabilitation des RN13 et RN10, toujours dans le sud - Ihosy-Fort Dauphin et Andranovory-Ambovombe, n’a pas encore commencé selon un sénateur hier lors de la rencontre entre les membres du gouvernement et l’institution parlementaire.

Les aspects techniques et financiers du projet

Ravinala Airports regroupe l’Aéroport de Paris Management, Bouygues Bâtiment International, Colas Madagascar et Meridian.

Etabli sur une superficie de 17500 m2, le nouveau terminal international comporte trois (3) passerelles, des espaces restaurants aux normes internationales et un duty-free ; la capacité d’accueil envisagée est de 1,5millions jusqu’à 1,8 millions de passagers par an.

Le pavillon présidentiel (VIP) sera plus étendu. La piste sera rénovée et mise en conformité, avec un nouveau tarmac. Une station de traitement des eaux usées et une remise aux normes des incinérateurs pour le traitement des déchets seront effectuées. Le tout, c’est-à-dire les travaux de construction et de rénovation à Ivato et Nosy-Be, pour quelque 200 millions d’euros.