Francophonie : plus ou moins un succès. Mais ça dépend pour qui.

Editorial

Le rideau est tombé sur Antananarivo 2016, le XVIème Sommet de la Francophonie. La dynamique optimiste qui a finalement produit cet évènement ne peut être que positive, même si son déroulement sans anicroche chagrine ceux qui auraient souhaité un échec total, un report, ou tout autre événement qui leur aurait permis de se moquer des dirigeants Malgaches. On peut objectivement tirer chapeau bas à l’Exécutif politique, mais également aux milliers de personnes, célèbres et anonymes, du haut en bas de l’échelle, et qui ont fait en sorte que Madagascar puisse être au rendez-vous.

Aza mila voa tsy hary

Le premier point positif à retenir, c’est que Madagascar a pu démontrer sa capacité à relever de grands défis malgré un contexte peu favorable, un scepticisme ambiant et une résistance de l’opposition, de la société civile et des révolutionnaires de clavier à l’accueil de ce Sommet par la Grand Ile. Là où les esprits chagrins compteront le nombre de Chefs d’Etat et de gouvernement absents, d’autres verront le nombre de ceux qui étaient présents, et se souviendront que Madagascar n’a encore jamais accueilli un tel événement depuis le retour à l’Indépendance en 1960. La question qui se pose est donc la suivante : si l’équipe du Président Rajaonarimampianina est capable de relever de tels défis dans un environnement marqué par l’adversité, pourquoi n’agit-elle pas avec le même courage et la même détermination pour résoudre les problèmes qui influent directement sur la vie quotidienne de ses compatriotes ?

Oui, le Sommet n’a pas résolu les délestages. Oui, les infrastructures ont été construites à la va-vite. Oui, les mesures cache-misère ont frisé le ridicule. Oui, trois fois oui, c’était loin d’être parfait. Toutefois, c’était loin d’être la catastrophe annoncée, voire espérée par certains. On ne va pas refaire l’édito de la semaine dernière sur le concept de verre à demi-plein et à demi-vide. Mais comme pour un match de football, on retiendra le score, et non le nombre de tirs non cadrés ou de positions de hors-jeu. Et si on regarde le score, on retiendra quatre points principaux. Primo, le Sommet s’est tenu, envers et contre tout. Secundo, malgré les nombreuses imperfections dans la cuisine, le repas servi aux invités a été correct. Tertio, le Sommet n’a pas réduit le taux de pauvreté des Malgaches, mais qui a dit que c’était l’objectif, du moins dans l’immédiat ? Quarto, les îles éparses n’ont pas été restituées, car ce Sommet multilatéral n’était pas le lieu pour de telles discussions bilatérales, et il faudrait qu’un jour ceux qui mélangent tout comprennent qu’il y a un lieu et un temps pour certains sujets.

J’ai toujours eu beaucoup d’estime pour Wake Up Madagascar et ses actions courageuses, et j’approuve la tenue de la manifestation de samedi. Mais j’avoue être perplexe sur la pertinence de cette banderole-ci. Cette sempiternelle façon de rechercher des arbitres vazaha aux différends Malgacho-Malgaches me gêne. On ne peut pas agir ainsi, et après se plaindre d’ingérence.

Outre la dynamique positive abordée plus haut, l’acquisition (ou l’apprentissage) par les Malgaches qui ont pu travailler dans l’équipe d’organisation d’un savoir-faire dans la gestion de grands projets d’envergure internationale est également un atout majeur. En outre, le pays a bénéficié d’une exposition qu’il n’avait pas sur les médias francophones internationaux. Par ailleurs, on a pu découvrir de nouvelles formes d’art avec les animations son et lumière sur bâtiments avec l’équipe de Stefan Troubat (Prodcom). Et surtout, la proximité des caméras internationales a quelque peu civilisé l’Emmo-Reg, qui s’est retenue pour ne pas foncer dans le tas comme d’habitude lors de la manifestation organisée par les journalistes et Wake Up Madagascar sur la route digue, samedi dernier. Pourvu que cette dynamique civilisatrice ne s’estompe pas dans l’esprit de Raflora après le Sommet….

Mais ce qui peut être également retenu comme particulièrement important, ce sont les paroles de reconnaissance par François Hollande de la répression brutale des évènements de 1947, et son hommage aux victimes. Certes, ces paroles ne sont pas une demande de pardon, et ne vont pas ressusciter les morts, y compris les trois membres de ma famille proche (dont mon grand-père) assassinés par la France. Mais elles représentent un pas appréciable de la part de l’ancienne puissance coloniale, même si du point de vue personnel, cela ne va certainement pas diluer ma francophobie latente légitimée par ces tragédies familiales, malgré ma francophonie assumée. C’est cette francophonie qui permet (entre autres) à Madagascar-Tribune.com d’être lu partout dans le monde.

Michaëlle no tena rôle...

Succès du Sommet de la Francophonie donc, même si c’était loin d’être parfait. Succès diplomatique pour Hery Rajaonarimampianina, premier dirigeant Malgache à avoir accueilli un événement d’une telle envergure. [1] Ceci étant dit, je pense que celle qui est vraiment à saluer pour cette réussite est le Secrétaire générale Michaëlle Jean, qui a porté ce Sommet d’Antananarivo à bouts de bras. On ne compte plus le nombre de ses voyages pour s’assurer que les travaux avançaient bien, qu’il s’agisse des chantiers ou des tâches d’organisation. Je doute fort qu’on ait obtenu ce résultat sans le leadership amical mais ferme de celle dont c’était le premier Sommet en tant que Secrétaire générale, et qui devait donc tout faire pour éviter l’échec. S’il fallait compter sur le Coco de Tamatave....

Ceci étant dit, il y a des questions qu’il faudra qu’on se pose, une fois le rideau tombé et les lampions éteints. Quelle suite sera donnée à l’interpellation des Organisations de la Société Civile, et qui révèle que selon leurs analyses, 62% des 107 marchés qu’ils ont étudiés « présentent un danger sérieux de corruption » (communiqué à lire ici) ? Va-t-elle être emportée par l’oubli, comme cette photo d’un député pris en photo avec une cargaison de bois de rose sur un bateau ? Ou comme cet enregistrement audio d’une tentative de racket d’un entrepreneur pour placer quelqu’un comme Ministre ? Ou comme cet autre enregistrement audio dans lequel un proche d’Andry Rajoelina révélait les dessous du coup d’Etat ?

Hery Rajaonarimampianina a donc réussi son pari. L’accueil de ce Sommet semble a priori lui donner raison lorsqu’il affirmait qu’il était obligé de consacrer le début de son mandat au retour de Madagascar sur la scène internationale, d’où ses voyages incessants (avec Sadame) aux quatre coins du monde. Mais Hery Rajaonarimampianina devrait aussi tirer la principale leçon de ce Sommet, et ne pas être aveuglé par l’orgueil de ce pari réussi. Le désintérêt ou le rejet de cet évenement par une partie de la population montre que son choix de privilégier les relations internationales au détriment de problématiques nationales est mal accepté. La perception d’un vouloir-paraître à l’extérieur, sans que cela ne se traduise par un savoir-faire dans le pays, provoque des frustrations légitimes.

Any Paris indray mihaona...

La prochaine étape est maintenant la Conférence des Bailleurs et Investisseurs (CBI) organisée à Paris les 1 et 2 décembre. L’équipe Rajaonarimampianina espère bénéficier de la dynamique positive du Sommet de la Francophonie pour faire les yeux doux aux Investissements Directs Etrangers. En Septembre dernier, le Premier ministre Mahafaly avait annoncé l’objectif de 3,4 milliards de dollars pour la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) sur la période 2016 – 2020, en complément des 2 milliards que l’Etat malgache aurait déjà réuni [2].

On attendra avec curiosité le chiffre qui sera annoncé à la fin de la CBI de Paris, en sachant que dans ce genre de table-ronde, il y a toujours un peu de cinéma, comme on l’a vu lors de la Conférence des Amis de Madagascar en 2002. Les annonces des partenaires techniques et financiers comprennent souvent des montants déjà acquis pour le cycle en cours, voire déjà dans les portefeuilles. Cet argent est comptabilisé pour gonfler le chiffre annoncé à la fin de la Conférence, et lui donner un parfum de succès dont le Gouvernement se gargarisera. Mais en réalité, il y a rarement de « l’argent frais » décidé lors de la Conférence, car les programmations budgétaires se font au niveau de chaque Capitale suivant des processus propres. Faire la part des choses entre « argent frais » obtenu à la Conférence et simple effet d’annonce de ce qui a déjà été acquis peut donc être une activité intéressante pour la société civile et la presse.

Enfin, comme il n’y a pas que l’argent qui fait le bonheur, rappelons que Madagascar accueille du 1er au 4 décembre le Championnat du Monde de pétanque. avec un hymne superbe qui nous rappelle que l’ami Joséa des tropiques n’est pas le seul artiste du pays.