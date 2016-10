Les religieux s’impliquent activement

Société

Soamahamanina

Les leaders religieux de Soamahamanina et de la zone Arivonimamo s’impliquent activement contre l’exploitation aurifère des Chinois. A travers un communiqué diffusé ce mardi 11 octobre et lu lors d’un culte organisé à Soamahamanina, les églises FJKM et catholique, les maires et les députés élus de cette région font part de leur opposition totale à cette exploitation minière par les Chinois. Ils demandent l’annulation totale de la licence des Chinois qui doivent enlever tous les engins, grands comme petits, du site. Toutes les hiérarchies socioéconomiques à partir des fokontany doivent être consultées avant tout octroi de permis et autre autorisation de ce genre notent les religieux afin d’éviter ce genre de conflit. Et le plus important c’est que les nationaux dont la communauté de base doivent aussi bénéficier des avantages grâce à l’exploitation mais pas seulement les étrangers, affirment les religieux.

L’ « affaire Soamahamanina » n’est pas prête de se tasser. Les églises chrétiennes du district d’Arivonimamo et de Miarinarivo appuient les revendications des habitants de Soamahamanina dont, l’annonce officielle par l’Etat de l’annulation du permis d’exploitation aurifère des Chinois, la libération sans condition des cinq (5) militants de Soamahamanina car ils ne faisaient que défendre leur « tanindrazana » et leur terre et sont tout à fait dans leur droit, et surtout l’arrêt de toutes les exploitations minières à caractère industriel dans la région. Ces religieux catholiques et protestants demandent à ce que le code minier soit révisé en faveur des habitants des localités et collectivités impliquées. A la rigueur, si on a bien compris leur communiqué, ils exigent que les différentes étapes du processus d’octroi de permis soit effectivement inclusives et conduites de manière transparente ; les habitants des fokontany et communes doivent être concrètement consultés.