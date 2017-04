Education

Unicef-Madagascar

Le concours national de dessin sous le thème « Ataoko an-tsary ny nofinofiko - Je dessine mon espoir » a été clôturée hier avec la remise de lots aux gagnants à l’American Center à Tanjombato. Ce concours organisé par l’UNICEF en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale entre dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de l’UNICEF-Madagascar. Le concours a ciblé les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans des écoles primaires publiques et privées à soumettre des dessins sur leur espoir pour l’avenir. La plupart des dessins des enfants participant englobent et montrent la verdure de la nature, la présence des infrastructures structurantes comme des hôpitaux, des infrastructures en eau, les différents métiers et la question de sécurité.

Les gagnants de la catégorie 1 (de 6 à 8 ans) sont des enfants issus des régions Haute Matsiatra, Bongolava et Vatovavy Fitovinany, tandis que la catégorie 2 (9 à 12 ans) a été dominé par les enfants des régions Sava, Boeny et Alaotra Mangoro. Ils ont été présents accompagnés de leurs parents pour recevoir les prix eux-mêmes. Une occasion pour ces enfants de voir la capitale et de partager leur expérience durant toutes ces épreuves du concours.

Ces enfants ont reçu des tablettes interactives les aidant à développer leur capacité intellectuelle et leur servant de gadgets de divertissement. Les deux meilleurs dessins par région par catégorie auront chacun des goodies pour les féliciter de leur participation active.

Plus de 30 000 dessins ont été reçus dans le cadre de ce concours national de dessins. Ils ont été soumis à des séries de sélection régionale et nationale, avec la participation de jurys composés de dessinateurs professionnels, avant d’être partagé en ligne (via Facebook) pour la participation du public.

« Ce concours permet aux enfants de partager leur rêve, leur espoir, leur vision du futur », a déclaré le Ministre de l’Education Nationale, Paul Rabary. « Ainsi, nous pouvons nous en inspirer pour offrir une meilleure condition à l’éducation en terme d’accès et de qualité ».

Des élèves dans les écoles primaires privées et publiques de Madagascar ont essayé durant deux mois de dessiner l’espoir qu’ils souhaitent. Un défi auquel l’UNICEF s’est relevé pour promouvoir l’expression des enfants car, selon Mme Elke Wisch, Représentante de l’UNICEF à Madagascar : « Les enfants doivent jouir de leurs droits fondamentaux – des besoins qu’ils ont partagé à travers les dessins. Les enfants sont l’avenir de ce pays - un avenir que nous espérons être prospère et accompli. ».