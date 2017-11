Les interdictions de manifestation sportive levées

Economie

Épidémie de peste

Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de sortir une note levant l’interdiction de manifestation sportive suite à la propagation de l’épidémie de la peste. Le ministère recommande quand même aux organisateurs des manifestations sportives de se concerter avec le ministère de la Santé publique pour mettre en place des mesures sanitaires avant tout. Le marathon international de Tana prévu se tenir le 14 et 15 octobre dernier a dû être annulé ainsi que plusieurs autres compétitions sportives.

Il est fort possible que les manifestations publiques en général seront autorisées maintenant car les autorités sanitaires estiment que le danger s’éloigne un peu. Bien que toutes les réunions publiques n’étaient pas tout à fait bannies pendant ces semaines de terreur. Les églises et les temples étaient toujours ouverts aux fidèles. Seules les manifestations culturelles et sportives ont été suspendues.