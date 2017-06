Les greffiers vont reprendre leur travail après un consensus avec l’Etat

Société

Les usagers des tribunaux de toute l’île peuvent souffler. Un consensus a été trouvé avec le Premier ministre et les greffiers vont reprendre leur travail ce lundi 19 juin ; en attendant, le président du syndicat des greffiers laisse entendre que certains services, dont celui des casiers judiciaires assureront leur travail dès ce jour. Haja Randriambololona, président du syndicat se dit satisfait de l’issue de la rencontre avec le Premier ministre. Des accords ont été conclus et des promesses ont été consignées. Les revendications des greffiers ont été presque toutes satisfaites parmi lesquelles la reconnaissance de la profession et les émoluments que les greffiers ont exigé qu’ils soient augmentés et transformés en indemnités. Quant à la question de versement ou promotion en grade, une commission dans laquelle les greffiers seront représentés, sera mise en place. Dans les quinze (15) jours cette commission devra trouver une solution sinon les greffiers reprendront la grève illimitée, déclare le président du syndicat qui précise que le Premier ministre est tout à fait d’accord. « Vous pouvez de nouveau reprendre la grève car à ce moment là, c’est nous (le gouvernement, ou le gouvernement et le syndicat des greffiers, tous représentés dans cette commission) qui n’avons pas alors respecté notre engagement » ; ce sont les propos du Premier ministre rapportés par le président du syndicat des greffiers.

Autrement dit la suite dépendra des solutions trouvées et retenues par cette commission ; le risque de grève est écartée ou remis à plus tard si jamais la commission ne réussit pas à résoudre le problème. Les services publics se rapportant à la justice peuvent fonctionner normalement. Les commissariats de Police et les brigades de divers services judiciaires eux aussi peuvent souffler de même que les prisons, dont celle d’Antanimora. En une semaine de grève des greffiers, des mesures exceptionnelles ont du être prises par les officiers de police judiciaires qui ne pouvaient plus retenir en garde à vue des justiciables enquêtés pour différentes raisons. Les individus suspectés de délits mineurs ont été notifiés et remis en liberté. Quant aux individus impliqués dans des affaires criminelles, les officiers de police ont du demander l’avis du magistrat ou du procureur sur les mesures à prendre.