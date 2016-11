Les forces de l’ordre rentrent dans les casernes après le Sommet de la Francophonie

Société

Ceux qui espèrent aussi que les mesures prises pendant le Sommet de la Francophonie en matière de sécurité perdureront pour les citoyens malgaches en sont pour leur frais aussi, comme pour la nouvelle route d’Ivato-Tsarasaotra. Les éléments des forces de l’ordre sont rentrés dans leurs casernes respectives sitôt les étrangers hôtes du Sommet de la francophonie rentrés chez eux. Les milliers d’éléments de forces de l’ordre tout confondus qui ont arpenté les rues et recoins de la capitale comme les tanks mis en évidence pour dissuader les éventuels bandits ont déserté les voies publiques pour rentrer dans les casernes. Le général Florens Rakotomahanina peut s’enorgueillir, comme à son habitude de la « mission accomplie ».

Les habitants de la capitale sont sidérés de constater que les forces de l’ordre malgache peuvent être plus ou moins efficaces quand des décisions politiques dans ce sens sont prises en haut lieu. Car une chose est sûre, les étrangers étaient en sécurité. Maintenant, les habitants de la capitale sont sidérés de constater aussi que les décideurs n’ont rien à faire d’eux, du moins sur le plan de la sécurité. Car une fois les étrangers partis, les habitants de la capitale sont laissés à eux-mêmes. Les éléments de forces de l’ordre sont retournés dans les casernes pour tourner les pouces. Ils n’ont rien à faire des citoyens contribuables qui paient leurs salaires bon an mal an.

Les étrangers partis, tout revient comme avant. Les bandits de tout acabit sont revenus à la charge, en tout cas ceux de la capitale. L’anarchie dans la rue d’Antananarivo revient en force. Charrettes et pousses-pousses comme marchands ambulants et quat’mis ont tous repris leur place et leurs habitudes.