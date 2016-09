Les dirigeants doivent servir d’exemple

Gouvernance

Lutte contre la corruption

D’après Maître Irène Ralalason interrogée par la presse lors d’un atelier sur le Pôle Anti-corruption à mettre en place, la lutte contre la corruption tient de deux points cruciaux. Il faut que cette lutte commence par les dirigeants en guise de modèle et qu’ils soient assez persuasifs, d’une part. D’autre part, il faut au moins que la moitié de la population rurale soit lettrée et bien éduquée pour qu’elle sache leurs droits et ose dénoncer les pratiques de corruption ou d’abus de pouvoir. Maître Irène Ralalason est membre du Conseil supérieur pour l’Intégrité (CSI).

Nombreux en effet les suspicions de corruption contre les dirigeants, voire contre des juridictions. Ce membre du CSI relève entre autres, des jugements et des verdicts qui ne sont pas appliqués. Les récentes actions de Maître Rija Rakotomalala en sont un exemple, tel le verdict de la Cour Electorale spéciale (CES) de 2013 qui a dirigé des plaintes qui lui sont parvenues dans le cadre des élections présidentielles et des législatives de 2013 vers d’autres juridictions, en l’occurrence le Tribunal de Première Instance. Maître Rija Rakotomalala a dû relancer la procédure car après trois ans, aucune instruction n’est entamée au sujet de ces plaintes jugées par la CES comme des infractions pénales ; il s’agit de plaintes contre des agents de l’Etat accusés de faire de la propagande ou encore d’usage des biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat en faveur d’un candidat.

Donc, pour Maître Irène Ralalason, il faut que les hauts responsables changent de comportements et que les lois et verdicts des tribunaux soient assez convaincants pour générer progressivement la restauration de la confiance entre gouvernants et administrés. Mais de l’autre côté aussi, il faut que la population s’instruise, s’informe et apparemment qu’elle ait un esprit critique.