Les communautés de base de plus en plus impliquées

Environnement

Protection de l’environnement et tourisme

Fanomezantsoa Rasandy, Responsable Technique du paysage de Hautes Terres du Nord, expliquant l’importance de la forêt

La signature de onze (11) nouveaux contrats de transfert de gestion des ressources naturelles (TGRN) et la mise en place officielle de l’aire protégée du corridor forestier Marojejy-Anjanaharibe sud-Tsaratànana ou COMATSA viennent consolider et conforter la nouvelle stratégie que l’Office national du tourisme (ONTM) cherche à développer dorénavant. « Madagascar Harena », ou l’île aux trésors selon le ministère de l’Environnement est le slogan que le secteur tourisme veut véhiculer pour la destination Madagascar. La stratégie est fondée sur les richesses de la biodiversité et de la diversité de l’environnement du pays par rapport aux autres destinations du sud-ouest de l’océan indien. Il faut reconnaître que ces forêts et aires protégées de Madagascar sont souvent l’objet de destruction et d’incursions dévastatrices non seulement en leur sein par les exploitants miniers mais également dans leurs périphéries par les communautés mitoyennes. Ainsi pour s’en préserver, il a été adjoint à ces aires protégées déjà gérées par les communautés dans le COMATSA, quelque 28 000 ha de forêts ; l’objectif est de consolider la ceinture verte qui entoure le COMATSA. C’était lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 15 septembre dernier. La mise en place de l’aire protégée COMATSA est réalisée grâce à la collaboration du ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, du WWF et du GEF/PNUD qui en assure le financement. Le tourisme compte beaucoup sur la protection de l’environnement et des richesses de sa biodiversité que les responsables de l’ONTM et du ministère estiment comme des atouts des plus prometteurs et durables, surtout si la promotion du segment est confiée à des professionnels et connaisseurs.

Une aire protégée aux valeurs socio-économiques

Le Directeur du Système des Aires Protégées/ DSAP remet le document officiel de l’AP COMATSA au représentant du WWF, Simon Rafanomezantsoa

Le COMATSA fait partie de la deuxième plus grande aire protégée terrestre de Madagascar qu’est le Complexe des Aires Protégées Ambohimirahavavy Marivorahona (CAPAM) qui s’étend sur 537 465 ha. La superficie du COMATSA est de 318 087 ha. Le corridor offre un cadre de gestion qui favorise l’implication des communautés locales.

Elle est composée de plusieurs AP dont le COMATSA, la Réserve Naturelle Intégrale de Tsaratanàna, les aires protégées de Bemanevika et Mahimborondro. Ces aires protégées constituent un des plus grands blocs de forêts humides à Madagascar et assurent l’approvisionnement en eau de la Sava et de la Sofia, ainsi qu’une partie de Diana grâce aux six grandes rivières qui y prennent source. De nombreuses cultures vivrières, notamment la riziculture irriguée et les cultures de rentes, dépendent de ce grand réservoir hydrographique naturel. « C’est dire que l’économie régionale est intimement tributaire de ces aires protégées, qui soutiennent les conditions de vie de dizaine de milliers de ménages. Ainsi, ces forêts ne sont pas uniquement précieuses en termes écologiques mais aussi par leurs valeurs socio-économiques », explique Nanie Ratsifandrihamanana, Directeur Pays de WWF Madagascar.

Chaque communauté contractante bénéficie d’un encadrement technique ainsi que des formations pour qu’elle puisse s’acquitter de ses responsabilités de gestionnaire : maîtrise des exigences du cahier de charges, réalisations des activités de conservation et de gestion dans les unités de zonages et mises en œuvre des plans d’aménagements.

Une convention tripartite pour une meilleure gestion forestière

Le représentant du DREEF remet un contrat de TGRN à un représentant des communautés de base

Le transfert de gestion d’une forêt est un contrat entre l’Etat, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, la commune concernée et la communauté, régie par la loi Gelose (no. 96-025) ou le GCF (Décret n°2001-122). Il comprend, entre autres, la gestion des droits d’usage et l’exploitation des ressources conformément au plan d’aménagement, avec une règlementation qui rend plus rationnelle l’usage des services écologiques de la forêt. En effet, les membres de l’association contractante peuvent collecter des produits forestiers secondaires à des fins d’alimentation, cosmétiques, médicinales ou culturelles, selon les limites d’un règlement défini dans le plan d’aménagement.

Les gilets des polisin’ala aux couleurs des partenaires des communautés

Le TGRN est une approche qui facilite l’implication et la responsabilisation des villageois dans la gestion durable des ressources forestières, tout en aidant le service forestier à assurer son rôle. Outre la protection des terroirs, des Activités Génératrices de Revenus sont mises en place pour réduire la dépendance des communautés vis-à-vis de la forêt et assurer leur autonomie quotidienne. Manantsoa Andriantahina, leader paysage des Hautes Terres du Nord, zone d’intervention de WWF à Madagascar souligne : « Il est important d’accompagner les communautés, pour que leurs engagements se fassent dans les meilleures conditions. Nous organisons plusieurs formations afin de faciliter l’imprégnation. Alphabétisation fonctionnelle, tenue de comptes et trésorerie, gestion associative, formations aux nouvelles techniques culturales : autant d’appuis qui aident les communautés à se responsabiliser rapidement et efficacement et maîtriser leurs contrats de gestion ».

Un contrôle du service forestier se fait régulièrement auprès des communautés. Dans trois ans, prochaine période d’évaluation de ces nouveaux TGRN, les villageois pourront démontrer leur savoir-faire et leur implication pour la conservation et la gestion rationnelle des forêts.

Recueilli par Bill