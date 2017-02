Les bois de rose saisis s’épuisent progressivement

Environnement

Toamasina

Le trafic de bois de rose reprend, à supposer qu’il a été un temps interrompu. Les autorités ont arrêté une douzaine de personnes membres de l’équipage du navire « Lumina » qui transportait 340 rondins de bois de rose. Ces bois précieux font partie des stocks saisis et gardés à Mananara Nord. Le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly et la ministre de l’Environnement Johanita Djahimananjara se sont déplacés à Toamasina, histoire de montrer qu’ils prennent à cœur la lutte contre le trafic de bois de rose et surtout qu’ils travaillent malgré tout.

Notons que les stocks saisis sont gardés la plupart du temps dans les camps militaires ou de la gendarmerie ou dans les domaines du ministère de l’Environnement. Les trafiquants, avec la complicité des chargés du gardiennage de ces bois de rose ne manquent pas d’imagination pour faire sortir les bois de rose. Souvent, ils remplacent les bois de rose par des bois ordinaires afin de garder le nombre. Mais il arrive aussi que les bois de rose sont sortis tout bonnement et personne n’a rien à redire. Il serait très intéressant de comparer le nombre des stocks saisis déclarés en 2014 et les stocks réels aujourd’hui. Certains résidents de la région de SAVA avancent qu’il n’y aurait plus aucun rondin ni aucune branche de bois de rose dans de nombreux camps militaires et de gendarmerie. Il appartient au ministère de l’Environnement d’informer sur ces stocks au nom de la bonne gouvernance et de la transparence.