Les USA sont toujours prêts à aider Madagascar

241è anniversaire de l’Independance Day

La cérémonie de célébration des 241 ans d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique s’est déroulée à la Résidence de l’ambassadeur américain à Ambaranjana en présence de nombreuses personnalités (voir le diaporama) et du ministre de la Défense nationale qui a représenté le gouvernement malgache. Dans son discours l’ambassadeur Robert Yamate a noté la disponibilité comme toujours des Etats-Unis à aider Madagascar à instaurer la démocratie qui est en cours. Mais il a surtout fait comprendre certaines recommandations par rapport aux élections : des élections libres, transparentes et sans exclusion. Quelques soient les divergences de vue et d’opinion, la transparence du processus est impérative et aux électeurs de s’exprimer et de choisir, a-t-il insisté. Et il a cité en exemple les dernières élections américaines qui ont porté le candidat Donald Trump à la magistrature suprême des Etats-Unis.