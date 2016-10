Les 700 expropriés seront indemnisés

Société

Après de longue lutte pour faire entendre leurs droits, les expropriés des projets d’infrastructures dans le cadre de l’accueil de la Francophonie ont eu gain de cause. Le ministère d’Etat chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement vient d’annoncer que les 700 familles expropriées dans le cadre de la construction de la nouvelle route Ivato-Soavimasoandro et le nouveau stationnement d’Andohatapenaka seront indemnisés conformément à la loi. Quelque 13 milliards d’ariary seront consacrés à ces indemnisations. Pour le moment les concernés ne disposent encore d’informations exactes sur le montant alloué à chacun et sur la date de paiement. Il est sûr que le montant sera proportionnel à la valeur ou surface des maisons détruites. Les expropriés qui se sont déjà installés ailleurs, dans les alentours pour ceux qui ont pu se procurer d’autres terrains ne se font pas beaucoup d’illusion sur ce qu’ils pourront construire avec les indemnisations mais il vaut mieux tard que jamais.

Notons que des portions du soubassement de la nouvelle route d’Ivato Soavimasoandro ont déjà subi quelques dégâts suite à la grosse pluie de ce week-end mais les responsables du ministère d’Etat assurent qu’il s’agit des dégâts mineurs qui n’auront aucune incidence sur le gros des travaux ; « la route est déjà construite » déclare le ministre avec un certain air moqueur. Par contre, le nouveau stationnement de taxi-brousse ainsi que le fameux village de la francophonie d’Andohatapenaka ne seraient pas terminés dans les délais prévus. Espérons que les projets ne seront pas abandonnés.