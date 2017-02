Le sénateur Lylison condamné à un an de prison ferme

Justice

Atteinte à la sûreté de l’Etat

Le sénateur en cavale Lylison René de Roland vient d’être condamné par contumace à un an de prison ferme. Son chef d’accusation porte sur le trouble d’ordre public et atteinte à la sûreté de l’Etat. Ceci suite à son appel pour une ville morte l’année dernière. Reste à savoir si le sénateur à travers son avocat va faire appel de ce verdict. Une chose est sûre, il va devoir rester encore en cachette pendant une durée indéterminée. Evidemment, le MAPAR, sa famille politique crie au scandale et dénonce un procès politique. Le MAPAR parle en connaissance de cause, elle faisait pareille pendant la Transition.

Avec cette condamnation du sénateur Lylison, la boucle est bouclée pour les deux « héros » de la révolution Orange, Lylison et le Colonel Charles Andrianasoavina. Pendant la Transition, les deux compères ont semé la terreur partout avec la FIS (Force d’intervention spéciale) créée spécialement pour eux. Devenus ingérables et encombrants, les politiques qui les ont mis en place ont cherché des moyens pour s’en débarrasser. Le colonel Charles Andrianasoavina est le premier qui a croupi en prison pendant la Transition même. Maintenant c’est au tour du colonel Lylison, devenu sénateur. On verra si le MAPAR va se démener pour le sauver !