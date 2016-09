Le processus de réforme de la sécurité, enfin remis en marche

Gouvernance

Il a fallu plusieurs mois pour que la Présidence se penche sur le document relatif à la question de sécurité que le gouvernement Ravelonarivo a ficelé et présenté à la presse à Mahazoarivo lors d’un petit déjeuner au mois d’octobre 2015. Le général Jean Ravelonarivoa a par la suite présenté officiellement une lettre de politique de la Réforme du Secteur Sécurité (RSS) le mois de janvier 2016. Ce lundi 5 septembre 2016, Iavoloha décide enfin de lui consacrer un atelier de cinq jours inauguré par le chef de l’Etat en personne. Pourquoi un aussi grand laps de temps alors que cette question de sécurité fait beaucoup souffrir le pays ? On dira sans doute, « mieux vaut tard que jamais », n’est-ce pas ! Du moins on ne l’a pas oublié comme le projet de partenariat avec le groupe nigérian Dangote.

En tout cas, et quelque part sous pressions d’origines diverses, le pouvoir ne pouvait pas méconnaître le caractère crucial de la sécurité tant au niveau international que national. Le Système des Nations Unies et l’Union Africaine insistent sur cette Réforme du secteur sécurité. Le processus est aujourd’hui entré dans la phase d’élaboration du plan de réforme apprend-on depuis hier ; comme si les documents élaborés par le comité érigé sous Ravelonarivo étaient caduques ou insuffisamment réfléchis, parcellaires et peu instructifs.

Au cours de cet atelier, il s’agira de procéder à une synthèse de toutes les résolutions et propositions émises en tenant compte du fait que le concept de sécurité inclut différents domaines de la vie nationale, tant politique, social, qu’économique.

Le Chef de l’Etat a fait valoir qu’il s’agit de procéder à une réforme qui servira la population car la sécurité et le développement sont étroitement liés. Ainsi, il a invité toutes les parties prenantes à harmoniser leurs points de vue afin d’avoir une même vision de la sécurité. Durant leurs travaux, ils devraient aussi s’inspirer des expériences des partenaires internationaux, notamment les Nations Unies et l’Union Africaine, fait remarquer la Présidence de la République.