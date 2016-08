Le président du HAFARI écroué

Société

Justice

Le président de l’association HAFARI (Hery sy andry fiarovana eto Antananarivo iombonana), Jean Nirina Rafanomezantsoa, est mis en détention préventive à Antanimora depuis le 22 août. La mise sous mandat de dépôt décidée par les juges fait suite aux nombreuses plaintes contre lui pour diverses infractions notamment pour spoliation de terrains, menaces en tout genre. Ce jeune leader de l’association HAFARI qui est aussi en conflit ouvert avec le député Mapar, Naivo Raholdina, pour les mêmes histoires de conflits fonciers et menaces, est également adepte de conflits verbaux dont certains par média interposé. Personnalité à polémique il est accusé entre autres par bon nombre d’escroquerie en tout genre notamment dans le domaine foncier et de menaces mêlées d’insultes à toute personne osant faire des réclamations.

L’association qu’il dirige s’est spécialisée dans la défense de la couche sociale défavorisée victime de spoliation de terrain et/ou de tout autre conflit foncier. Une spécialisation qui a conduit HAFARI à « distribuer » de terrain pour ces mêmes personnes défavorisées moyennant une « participation financière » censée être symbolique. Et c’est là où le bât blesse. Certains propriétaires de terrains, comme ceux qui portent plainte contre lui actuellement, l’accusent de refuser de payer des terrains qu’il a accaparés tandis que d’autres lui reprochent d’avoir encaissé de l’argent sans terrain en contrepartie comme promis. Le tout sans oublier sa propension à l’arrogance mal placée. Car même devant la caméra il ne peut pas s’empêcher d’être arrogant et mal poli. Ce qui fait que même s’il avait des raisons valables et indépendantes de sa volonté qui l’auraient empêché d’honorer ses engagements, son attitude de mal élevé joue toujours en sa défaveur. Le procès du Président du HAFARI est prévu se tenir le 20 septembre 2016.