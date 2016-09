Le président Rajaonarimampianina « Nous allons sévir contre les trafics. Il n’y a pas de régaliens. »

Politique

Lutte contre les trafics à l’aéroport d’Ivato

Il était temps ! Les attaques contre le régime sont de plus en plus virulentes et les bailleurs de fonds s’impatientent. Le président de la République fait un geste ce 1er septembre 2016, il effectue une descente inopinée à l’aéroport international d’Ivato. Il dit qu’il en a marre d’entendre de toutes parts les tentatives d’exportation illégale et les trafics de tous les genres qui se produisent à l’aéroport. Vraisemblablement que les déclarations faites samedi dernier par Sylvain Rabetsaroana, candidat malheureux lors des dernières présidentielles, qui avait déclaré qu’au moins 20kg d’or fuitent par semaine à Ivato l’ont beaucoup intrigué ; sans plus parler des trafics de tortues et autres pierres précieuses.

Le Chef de l’Etat a procédé à un tour d’horizon des responsabilités de toutes les entités qui travaillent à l’aéroport d’Ivato, et dont les activités concourent vers un seul et même objectif : la sûreté et la sécurité aux frontières. L’Aviation Civile de Madagascar (ACM), la Police de l’Air et des Frontières PAF), les Douanes, la Gendarmerie et les autres services privés qui y évoluent –la SAMADA et le CSPI, ont été interpellés lors de cette visite du président.

Des mises en garde et recadrages

Le message, sinon la mise en garde, de Hery Rajaonarimampianina, a été on ne peut très clair : sévir de façon rigoureuse contre les anomalies et les divers trafics qui ont lieu à l’aéroport international d’Ivato. Très direct et sur un ton ferme, le Chef de l’Etat a énuméré les réalités : « Ces derniers temps, des tortues, de l’or, ainsi que divers objets illicites franchissent librement nos frontières ici, à Ivato. Mais où sont les contrôleurs ? Où s’exercent les responsabilités de la Police, des Douanes, de la Gendarmerie ? Qui fait quoi dans cet aéroport ? Pourquoi de telles pratiques perdurent ? Où sont les caméras de surveillance ? Quels genres de personnes peuvent accéder au tarmac ? Quels sont leurs rapports avec les agents habilités à travailler sur le tarmac ? Pourquoi y-a-t-il des entorses sur l’application des règles ? Qui procède au contrôle des contrôleurs ? »

Face à toutes ces questions et remarques très directes émises par le Chef de l’Etat, chaque entité a apporté ses explications, mais au final tout le monde reconnaît l’existence des trafics et des failles à l’aéroport d’Ivato. Pour les responsables de la CSPI, ces trafics sont à caractère économique pour mettre en avant leur mission qui est de détecter les armements, les explosifs et les munitions qui pourraient être introduits à bord des aéronefs. Et de souligner que le problème de la détection des trafics illicites est du ressort des régaliens, à savoir la Police de l’Air et des Frontières (PAF), les Douanes et la Gendarmerie. Pour l’ACM, un nouveau système de contrôle et de surveillance va être mis en place à Ivato où les régaliens devraient, par exemple, inspecter les bagages qui vont en soute afin d’identifier les porteurs.

Accès au tarmac et « trou noir »

La SAMADA, pour sa part, est chargée, entre autres, de contrôler les porteurs de badges pour l’accès au tarmac, sauf dans certains passages non contrôlés. Et ce sont justement ces passages non-contrôlés, dont l’entrée au salon VIP, qui ont été visités par le président Rajaonarimampianina. Il a d’emblée annoncé que, désormais, il n’y aura plus de régaliens.

Les personnes qui accèdent au tarmac avec des badges doivent être munies d’un ordre de mission et avoir un travail spécifique à effectuer. Le responsable des Douanes a souligné à cet effet que c’est sur le tarmac que se poursuit la chaîne de complicité. Il a été décidé que chaque entité devra renforcer l’exercice de ses responsabilités sous la coordination de l’ACM.

Le président Rajaonarimampianina a été mis au courant de l’existence des trous non contrôlés à l’aéroport international d’Ivato. Face à la situation, il a déclaré qu’il faut réduire ces points non contrôlés, et a exigé un rapport quotidien sur les anomalies car il faut sévir. Le président prévoit des réunions interministérielles la semaine prochaine pour voir et résoudre les autres problèmes pour assainir la situation à l’aéroport international d’Ivato face aux trafics en tous genres.