Le point de l’exploitation à Soamahamanina

Société

Société minière Jiuxing Mines

Le permis d’exploiter entre les mains de la compagnie Jiuxing Mines n’a pas été annulé ; ce sont les travaux qui sont suspendus ou en stand-by conformément à la décision du gouvernement, déclare un technicien de la société minière. Le 29 octobre dernier, des responsables de la compagnie chinoise ont été à Soamahamanina et ont expliqué aux journalistes qui les ont accompagnés (en réponse aux souhaits des journalistes dont ceux de la radio Antsiva et de la radio ACEEM), le projet dans son ensemble et les perspectives à venir (emplois pour les jeunes, infrastructures et développement socio-économique).

Les travaux effectués à ce jour à Soamahamanina sont encore dans leur phase d’exploration ou d’essais pour établir le profil d’exploitation. Ces essais consistent d’une part à trouver l’automatisme du mécanisme de lavage ou à éprouver l’unité de lavage, et d’autre part au traçage du profil d’exploitation, c’est-à-dire dégager les couches stériles jusqu’à trouver la couche minéralisée. C’est au cours de ces travaux préparatoires qu’est intervenu le stand-by.

Jusqu’ici, une superficie de sept (7) ha sur les 10ha prévus ont fait l’objet de l’ « état partiel » et 32 contrats ont été signés avec les propriétaires des espaces concernés. L’ « état partiel » est évolutif, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il consiste à identifier les sites impliqués dans l’exploitation et leurs propriétaires en vue des négociations et des compensations.

En tout cas, comme l’a souligné le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, l’exploitation industrielle de l’or ne peut se faire qu’à ciel ouvert ; ce que le technicien de la société chinoise confirme en précisant que le paysage sera en gradins et que le site sera revégétalisé ou remis en l’état comme stipulé dans le cahier de charges au bout de l’exploitation.

La société avait déclaré voici quelques semaines, vouloir entreprendre une porte ouverte à Soamahamanina mais elle n’a pas encore eu lieu. Le verdict de ce jour est attendu de part et d’autre avec impatience car il peut influer sur l’avenir de l’exploitation. Les positions de l’Etat ne sont pas très claires à propos des questions minières et pétrolières ; où en est-on avec les projets de nouveaux codes du secteur extractif ?