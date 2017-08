Le partenariat stratégique en bonne voie

Transport

Air Madagascar-Air Austral

De passage à Madagascar, le Président directeur général d’Air Austral, Marie Joseph Malé accompagné de ses collègues ont rencontré la presse. Ceci afin de rassurer sur le bon déroulement des étapes que doivent suivre l’établissement du partenariat stratégique entre sa compagnie et Air Madagascar.

Plusieurs questions se posaient quant à la réalisation et à l’aboutissement du partenariat stratégique que devrait conclure la compagnie aérienne nationale avec Air Austral. La genèse du partenariat remonte au mois de mars dernier avec le choix des dirigeants actuels ainsi que le Conseil d’Administration (CA) d’Air Madagascar de faire d’Air Austral le soumissionnaire préféré dans l’ouverture de son capital. Aussi, le PDG d’Air Austral, après des rencontres avec le CA d’Air Madagascar ainsi que le Comité d’entreprise, a fait part de l’avancement du processus ainsi que les prochaines étapes dans la réalisation de ce partenariat stratégique. Selon ce dernier, tous les points sont suivis et l’entente est très bonne entre les deux parties. En atteste les signatures du mémorandum d’accord signé au mois d’avril dernier et du contrat de partenariat stratégique au mois de mai. Rien ne devrait donc inquiéter l’opinion sur le déroulement des étapes et le temps que cela prend car selon Marie Joseph Malé, “dans le cadre du partenariat, nous sommes dans les temps et devrions en arriver au Closing – date butoir de mise en place des éléments financiers, matériels et d’exploitation du partenariat- au mois d’octobre de cette année ».

Deux étapes distinctes

Selon les explications données par le Pdg d’Air Austral et confirmées par Bruno Razananirina, membre du CA d’Air Madagascar, la réalisation du partenariat stratégique de deux compagnies aériennes se fera en deux étapes bien distinctes. Étapes qui figurent dans un business plan établi sur dix ans (10) présenté depuis peu par l’équipe d’Air Austral au CA et au Comité d’entreprise d’Air Madagascar. La phase « restauration des acquis » s’étalera sur les trois premières années du business plan. Tandis qu’à partir de 2020 débutera la phase d’expansion d’Air Madagascar. Où il sera question de mettre en avant les pôles d’expertises d’Air Madagascar ainsi que le développement des capacités de la compagnie aérienne malgache. En ce qui concerne les rumeurs de réduction du personnel, le Pdg d’Air Austral a fait savoir que la question sera plutôt de voir l’adéquation entre les besoins de la compagnie et les compétences du personnel.