Le ministère de la Sécurité publique fait un rappel à l’ordre

Société

Abus d’autorité sur la voie publique

A travers une communication verbale dont l’objet consiste à une « opération pour rétablir les règles légales sur l’usage de certains privilèges en matière de circulation routière », le ministre de la Sécurité publique Andrianisa Mamy Jean Jacques vient d’annoncer une fin possible des abus d’autorité sur la voie publique. En effet, les passages à toute vitesse des véhicules portant des cocardes ou encore des gyrophares ou simplement des vitres fumées sans que ces derniers ne se soucient des autres usagers de la voie publique font désormais partie du quotidien des Malgaches surtout tananarivien. Une situation que les citoyens ont pourtant du mal à accepter, du fait que certains véhicules utilisent ces marques afin tout simplement de se soustraire aux règles régissant la voie publique au détriment des autres usagers. Dans cette communication verbale, le ministre de la Sécurité publique de déclarer que « cette situation commence à se faire ressentir par la population qui dénonce un « usage abusif » des prérogatives de puissance publique, allant jusqu’à persiffler l’Etat. D’autant plus que dans la majorité des cas, certains automobilistes y ont délibérément recours sans avoir le statut de « hautes personnalités » pour se soustraire des contrôles routiers et/ou pour camoufler des actes répréhensibles ». Etant donné que ces écarts et abus sont prévus et punis par la loi, des mesures seront donc dorénavant prises. En premier, une campagne de sensibilisation qui durera une semaine sera effectuée par le ministère, notamment en ce qui concerne les dispositions que comporte la loi 2017-002 portant nouveau code de la route à ce propos. Par la suite, le ministère effectuera des contrôles rigoureux sur la voie publique à l’endroit des véhicules porteurs des insignes distinctifs cités ci-dessus. Ceci afin de « mettre fin à ce désordre et rétablir l’Etat de droit » selon le ministère. L’on s’attend donc d’ici peu à ce que les véhicules qui usent de ces signaux, notamment les gros 4x4 qui foisonnent de partout, soient remis dans le droit chemin. Pour rappel, des cas se sont déjà présentés mais n’ont connu aucune suite. Notamment celui du véhicule tout terrain d’un député sur lequel se trouvait une cocarde mais qui a été arrêté transportant du chanvre et du cannabis. Une affaire dont la suite malheureusement n’a plus été communiquée au public.