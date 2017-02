Le bras de fer s’estompe-t-il ?

Transport

Transport urbain

Le directeur général de l’agence transport terrestre (ATT) tape sur la table ; « les transporteurs urbains qui appliquent le tarif de 500 ariary ne bénéficieront pas de subvention. Pire, ceux qui ne respectent pas les cahiers de charge se verront leur licence d’exploitation retirée. Autrement dit, les taxibe ou coopératives qui enfreignent les lois et n’observent pas les cahiers de charge, dont la qualité de service seront sanctionnés sévèrement et surtout pour les taxibe, ils ne pourront plus exercer leur métier. Ce sont les avertissements du DG de l’ATT, le colonel Andry Rakotondrazaka. Depuis le temps que les usagers se plaignent des taxibe qui n’ont de qualificatif de service public que de nom, c’est aujourd’hui seulement que le DG de l’ATT monte ainsi au créneau. En tout cas, les coopératives membres de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) et les propriétaires de véhicules ont déjà expliqué que tant que le prix du gasoil ne descende pas en-dessous d’un certain seuil, ils ne peuvent faire autrement qu’augmenter le prix du ticket. En d’autres termes, maintenir le ticket de taxibe à 400 ariary équivaut d’abord au paiement intégral des compensations promises depuis le mois d’octobre par l’Etat et en même temps, retour qu prix du carburant à l’ancien prix. Des conditions qui sont pris en compte si on devait lire Midi Madagasikara de ce 3 février 2017 car les prix à la pompe sont revenus aux anciens tarifs. Serait-ce au prix de la qualité de service médiocre offert jusqu’à ce jour par les taxibe Monsieur le DG de l’ATT ?