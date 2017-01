Le RTMF veut fêter les 8 ans de son inauguration

Politique

Place de la Démocratie

Les partis politiques qui se déclarent de l’opposition se succèdent dans les médias pour dénoncer et accuser le régime de non démocratique et de non respect de l’état de droit. Après le Malagasy miara-miainga (MMM) qui n’a pas obtenu de la Haute cour constitutionnelle sa désignation pour occuper le siège de chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, c’est le groupement ou la plateforme politique « Rodoben’ny Malagasy Tia Tanindrazana ho Fanorenana » (RMTF) qui veut mettre la pression sur le gouvernement. Leur porte-parole, le pasteur Edouard Tsarahame, a annoncé hier 16 janvier que le RMTF va ce 17 janvier 2017 célébrer, le huitième (8è) anniversaire de l’inauguration de la Place de la Démocratie. Un remake des événements du 17 janvier 2009 ou une manière de mettre la pression sur le régime et de démontrer qu’il n’y a pas de liberté de manifester et de s’exprimer ? Peu importe ! Le pasteur Edourd Tsarahame explique qu’il s’agit de fêter cet anniversaire en déposant des fleurs et en même temps de réclamer son ouverture, de concrétiser le nom que porte ce jardin d’Ambohijatovo. Si on l’a bien compris, la démarche a déjà eu la bénédiction de la Mairie dirigée par Andry Rajoelina qui l’avait inauguré en son temps et que par rapport aux forces de l’ordre, il s’attend à ce qu’elles fassent bien leur métier de veiller sur cet ordre public.

A rappeler que c’est le régime de la Transition conduit par Andry Rajoelina qui a fermé cette Place de la Démocratie à toutes manifestations qui aient des connotations politiques.