Le Pasteur Irako Andriamahazosoa, élu président

S’il y eut six candidats au poste de président de l’église FJKM, l’organe électeur composé de 100 membres a élu le Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi comme devant présider pendant quatre ans cette église protestante. Les 100 électeurs composés à parts égales de laïcs (diakona et enseignants) et de « mpitandrina » ont choisi celui qui est issu du temple FJKM Androndra Fahasoavana pour présider au destin de cette église protestante qui fêtera ses 50 ans en 2018. Le nouveau président de l’Eglise protestante FJKM, le Pasteur Irako Andriamahazosoa est titulaire d’un master en théologie et est connu pour ses expériences et son intégrité.

Le comité d’électeurs a élu les autres membres du bureau central national de la FJKM. Ainsi, le vice président issu du clergé FJKM est le pasteur Zarazaka Jean Louis ; le vice président laïc est Andriamamonjy Georges Henri ; le trésorier est Andrianarivelo René Olivier ; le conseiller issu du clergé est Andriamampianina Jacques, le conseiller laïc est Rakotomandimby Benjamin.

D’après le pasteur Raseliarilahatra Georges Odin, du temple FJKM Kamafa Vatofotsy FJKM Antsirabe où s’est déroulée l’élection du président du Bureau central, tout s’est déroulé dans le calme en toute conscience religieuse dit-il. Les différentes étapes et procédures de l’élection du bureau central national ont toutes été respectées selon le pasteur du temple hôte du synode.

Les craintes d’une mainmise des proches de Marc Ravalomanana ou ceux du président de la République, Hery Rajaonarimampianina, sur les élections ne sont pas avérés d’après les commentaires des médias qui félicitent cette présidence du FJKM.