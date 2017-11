Politique

Lors de son dernier voyage en Italie, le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina s’est vu décerner un diplôme de Docteur Honoris Causa à l’Ambassade de Madagascar à Rome par l’« Université de Milan ». Or, d’après le mouvement citoyen Wake Up, il s’avère que celui qui remet le diplôme et qui signe le fameux mémorandum avec Madame la Ministre est un Monsieur qui s’appelle Giovanni Neri, il porte le titre de « Magnifico Rettore » de cet établissement. Il s’agit d’un avocat. Et première découverte : ce Monsieur n’appartient pas du tout à la renommée Université de Milan.

L’établissement auquel il appartient porte le nom complet de « Università Popolare degli Studi di Milano » qui n’est pas du tout la fameuse Université de Milan. La fameuse Université de Milan porte le nom officiel de « Università degli Studi di Milano », rappelons-le, cette dernière est la plus renommée des Universités italiennes. Le mot « Popolare » (populaire) fait donc toute la différence.

Selon Wake up Madagascar, le ministère de l’Enseignement Supérieur italien ainsi que l’Autorité italienne de la concurrence et du marché ont intenté des procès contre l’établissement pour « faux », le Ministère ne le reconnait pas comme Université italienne. Après différents procès et interventions diverses, la mise en exergue de la Convention de Lisbonne (une convention globale et assez souple sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur) par l’établissement, le Ministère a plus ou moins accepté de le reconnaitre comme « université internationale » mais reste « non assimilable » à une université italienne. Les diplômes décernés ne sont pas reconnus en Italie mais plutôt délivrer au nom d’un autre établissement auquel l’UPSM est affilié. Cet autre établissement s’appelle University of United Popular Nations (UUPN) qui lui est une SARL selon son site internet (http://www.uupn-edu.net) se trouvant à OUAGADOUGOU, BURKINA FASO. La présidente de cette SARL, Michelle Bonnet, n’est autre que l’épouse du président de l’UPSM Marco Grapeggia.

L’Università Popolare degli Studi di Milano UPSM semble être un établissement privé d’enseignement supérieur nébuleux. Comme ils ont pris la dénomination « Université populaire », l’établissement a donc un statut associatif. Lorsqu’on regarde le siège de l’établissement (43 Viale Tunisia, Milan), il s’agit d’un simple bâtiment à la fois d’habitation et d’entreprises diverses.

Wake up Madagascar précise que l’UPSM a plusieurs sites internet et blogs divers de domaines variés qui ne ressemble pas du tout à une Université. Leur communication web est assez dynamique mais venant toujours des mêmes sources pour montrer que c’est un établissement sérieux.

