Le HVM prêt à tout réaliser pour un second mandat

La rentrée politique du parti présidentiel Hery Vaovao ho an’i Madagasikara ou HVM a été marquée hier 5 septembre par une réunion des membres du parti en son siège à Antanimena. Une rentrée officielle qui a permis encore une fois au président du parti et ministre de l’agriculture Rivo Rakotovao de réaffirmer que Hery Rajaonarimampianina sera bel et bien candidat à sa propre succession et l’unique candidat du parti HVM. Selon ce dernier, le président de la République actuel a de grande chance de briguer un second mandat après les élections de 2018. Et le parti et les membres du gouvernement s’attèleront à cette tache de le faire élire à nouveau. Et ce malgré le bilan actuel du président de la République et de son équipe qui peine à convaincre la population. Toutefois, les membres du parti présidentiel déclarent être confiants. « Il ne faudrait pas se fier aux sondages et à la voix de la presse » a souligné Rivo Rakotovao. Selon ce dernier, les dernières élections, notamment aux Etats-Unis, ont démontré que les sondages ne restent que des sondages et que les élections se jouent aux urnes. Concédant le fait que le régime Rajaonarimampianina n’a pas franchement réussi les défis qu’il s’était fixé au départ, le président du parti HVM a tenu à dire que ce régime compte tout autant de réalisations. Et que le parti et les membres du Gouvernement feront tout pour réaliser ce que le peuple attend de ses dirigeants d’ici les élections, en 2018.

Vrai ou faux

Il se peut en effet que le régime ait à son actif quelques réalisations et que les quatre années du mandat de Hery Rajaonarimampianina n’aient pas été des années blanches. Toutefois, le fait est que ces « réalisations » n’ont pas impacté sur la vie de la population en général et du citoyen en particulier qui sera appelé à voter en 2018. Si l’on se fie aux données des bailleurs et autres partenaires de la Grande ile, les conditions de vies de la population n’ont fait que se détériorer ces dernières années. A titre d’exemple, Madagascar a reculé de quelques places, significatives, dans le classement de l’Indice de perception de la Corruption (IPC) établie par l’ONG Transparency International cette année. Sur le plan sécurité, les forces de l’ordre et le pouvoir ont démontré leur incapacité à assurer un minimum de confort à la population, pour ne parler que des attaques de dahalo et des braquages qui se font désormais en plein jour. Dernièrement, le président de la République lui-même a avoué et concédé que la majorité de ses éléments dans l’appareil administratif n’ont pas été à la hauteur de leurs taches respectives, les appelant à démissionner. Un appel qui est toutefois resté sans réponse. Les observateurs se demandent alors comment le HVM compte briguer un second mandat, et accomplir en quelques mois seulement ce qu’il n’a pas réussi à faire en 3 ans.