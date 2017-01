Le Directeur général et le Président du conseil d’administration limogés

Société

Jirama

L’administrateur délégué de la Jirama, Lantoniaina Rasoloelison

Ce n’est pas trop tôt, commentaient les usagers de la Jirama qui vivent le martyr depuis un bout de temps. Le conseil des ministres du 19 janvier 2017 a décidé de limoger le directeur général, le président du conseil d’administration (PCA) ainsi que certains membres de ce conseil d’administration. D’après le communiqué de presse émanant de la Présidence, est nommé Administrateur délégué de la Jirama, Lantoniaina Rasoloelison. Ce dernier avait déjà à la tête du ministère des Finances quand le candidat Hery Rajaonarimampianina partait en campagne électorale. Il est en charge d’en finir dans les meilleurs délais avec les délestages et les coupures d’eau.

Par la même occasion, le conseiller auprès de la Présidence qui a occupé le poste de PCA de la Jirama, Rachidy Mohamed, est également limogé ainsi que certains membres du conseil d’administration notamment ceux qui sont désignés par les ministères.

Les abonnés ne s’attendent pas à ce que les problèmes d’approvisionnement en eau et électricité soient tout de suite résolus car ils ont compris que quelque part il y a la question de changement climatique. Mais ces abonnés souhaitent vivement que ces hauts responsables écartés de la direction/gestion et de la politique à adopter de la société d’Etat, reconnus par le conseil des ministres comme inefficace et peu réactif, rendent des comptes. Les résultats de l’audit demandé par la Banque Mondiale devraient être présenté au public mais surtout les conventions et contrats conclus avec les compagnies importatrices de carburant et fournisseurs de gasoil et ceux avec les fournisseurs d’électricité. Et puis, quid des appels d’offre pour la fourniture de fuel qui ont été annulé après quelques semaines de leur lancement ? La nouvelle équipe à la tête de la Jirama et qui conçoit les stratégies de mise en œuvre de la politique publique se penchera-t-elle sur ces questionnements de l’opinion en général ?

Voici la liste des nouveaux membres du conseil d’administration de la Jirama sur lesquels repose l’espoir d’un renouveau du service public et l’adoption de l’esprit de redevabilité :

Befeno Todimanana Hyacinthe, Présidence de la République

Ranivoarisoa Herilala, Primature

Feno Pierre Jean, ministères des Finances et du Budget

Raseliarison Mamiarivao Julien, ministère de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hygiène

Razanakoto Norbert, ministère de l’Energie et des Hydrocarbures

Lemanarina Jean Christophe, ministère de l’Economie et de la Planification

Rasamoel Jean Jacques Nambinina, ministère du Commerce et de la Consommation

Rafidy Onisoa Josielle, ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé

Rajaonera Fredy, représentant du Secteur Privé

Haja Maminirina, représentant du Personnel

Andriambolonosy Robinson Jean Douglas, représentant du Personnel

Eric Randrasana pour compétence particulière