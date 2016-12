La société civile fait un recadrage des discours

Gouvernance

Les sociétés civiles et politiques ne cessent d’interpeller l’opinion publique, les dirigeants et les partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds sur des dérives du régime. Le SEFAFI vient une fois encore de diffuser un communiqué qui dénonce les promesses et annonces non respectées et non concrétisées. Cet Observatoire de la vie publique pointe du doigt la décentralisation de façade conduite par le gouvernement et qui torde l’esprit des lois. Le SEFAFI démontre que jusqu’à présent il n’y a pas de transfert de ressources auprès des communautés de base et que les communes sont réduites à des structures vides, ne pouvant développer leur circonscription (voir communiqué du SEFAFI intitulé, « Décentralisation : quel transfert de ressources ? »)

La lutte contre la corruption est aussi l’objet de veille active de la société civile. La plateforme de société civile Rohy, par l’intermédiaire de Faraniaina Pierre Bernard, attire l’attention sur certaines dérives dangereuses de discours politiques des parlementaires. Ce n’est pas parce que les organes de lutte contre la corruption comme le SAMIFIN et le BIANCO rencontrent des difficultés à mener à terme leurs besognes que l’on peut revendiquer le limogeage ou la démission de leur dirigeant. La plateforme de société civile met en garde l’opinion et le gouvernement devant de tel discours qui cache mal des velléités de retour en arrière. Elle reconnaît des carences mais cela n’empêche qu’elle encourage ces organes à poursuivre la lutte contre la corruption et à améliorer leurs performances. La plateforme Rohy d’ailleurs demande à ce qu’on arrête les dénigrements et les manœuvres les empêchant de travailler convenablement. Elle exige que l’Etat leur donne les moyens logistiques et les ressources financières et humaines compétentes pour plus d’indépendance.