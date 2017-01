La société Jiuxing Mines garde son permis d’exploitation de Soamahamanina

Société

Exploitation aurifère

Le ministre Ying Vah Zafilahy est catégorique ; il ne peut être question d’annulation des permis déjà délivrés. Bref, une fin de non recevoir aux revendications des habitants qui ne souhaitent pas que l’or de Soamahamanina soit exploité par la société Jiuxing mines. Les détracteurs des relations avec les Chinois se mordent vraisemblablement les doigts, en particulier les militants de Somahamanina ou de Mananjary et consorts (et ils sont nombreux). L’exploitation aurifère à Soamahamanina demeure jusqu’ici suspendue en raison des troubles provoquées par le refus des habitants de Soamahamanina de l’installation de la compagnie chinoise, Jiuxing mines. Des habitants de cette localité, appuyés par divers groupes de politiciens et de société civile réclament l’annulation du permis minier de la compagnie aurifère chinois. Mais Ying Vah Zafilahy, ministre d’Etat en charge des Mines et du Pétrole vient de rappeler que la loi et le code minier malgache ne peuvent être modifiés que par des lois. Dès lors aucune ordonnance, aucun décret d’annulation des permis des compagnies minières qui ont été délivrés ne peut être envisagé et n’est possible. Seules deux infractions permettent de retirer ou d’annuler un permis minier : le non paiement des redevances minières ou ristournes et le non paiement des frais d’administration minière. Donc l’Etat ne peut pas enfreindre à la loi du moment que l’une des deux actes ou les deux à la fois n’est pas en cause. Le ministre admet qu’il y a carence de nos lois mais aussitôt il ajoute que l’objectif dans la révision du code minier aujourd’hui est d’améliorer pour obtenir une exploitation rationnelle de nos richesses, respectueuse de l’environnement, de nos us et coutumes, mutuellement avantageuse et qui développe les populations riveraines.