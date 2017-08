La patate chaude de la nouvelle ministre de la justice

Justice

Greffiers-SMM

L’ancien ministre, Charles Andriamiseza s’est complètement fourvoyé avec l’affaire Claudine Razaimamonjy suivie de celle de son beau frère Riana Andriamandavy et cela lui a finalement coûté son poste. Sa conférence de presse en pleine nuit, les grèves à répétition des greffiers et des magistrats et tout ce qui s’ensuivent n’ont pas joué en sa faveur. Son limogeage est d’ailleurs une des revendications des syndicalistes du SMM (Syndicat des magistrats de Madagascar). La patate chaude est ainsi passée à la nouvelle ministre de la Justice, Elise Alexandrine Rasolo.

Le SMM ne compte pas lâcher l’affaire et compte relancer l’affaire qui oppose le sénateur HVM, Riana Andriamandavy, beau-frère de Claudine Razaimamonjy et la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo. La plainte de cette dernière n’a pas été suivie d’effets. Officiellement, le commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo (CIRGN), le général Florens Rakotomahanina a déclaré qu’il leur appartient de juger si l’affaire mérite d’être suivie ou non. On connaît leur jugement.

Les greffiers vont sûrement rappeler à la nouvelle Garde des sceaux, leurs revendications et ainsi de suite.

Il appartient à la nouvelle ministre de négocier avec le SMM et le syndicat des greffiers qui menacent d’entrer de nouveau en grève dans les prochaines semaines. Ces derniers ont lancé un ultimatum au Premier ministre quant à la mis en application des décisions prises au niveau du Comité tripartite mis en place pour résoudre leurs revendications.

Reste à savoir si la nouvelle ministre aura plus de pouvoir pour satisfaire toutes ces revendications car tout ne dépend pas forcément d’elle mais de l’Exécutif en général.

La rencontre prévue ce jeudi 31 août à Faravohitra entre la ministre Rasolo Elise Alexandrine, le SMM et le syndicat des greffiers est très attendue, autant par les syndicalistes que par les justiciables qui sont les premiers usagers de la Justice. A cet effet, les magistrats et les greffiers envisagent de se constituer en fédération.