La contagion en quelque sorte

Société

Manifestation de rue des étudiants de l’ENS

Les usagers de la route Andavamamba-Ampefiloha ont vécu des moments encore plus difficiles que d’habitude ces derniers temps. En plus des embouteillages monstres à l’approche des fêtes, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) de l’Université d’Antananarivo sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications. Ils ont bloqué une partie de la route au niveau du rond-point et y ont brûlé des pneus. C’est aujourd’hui une manière de s’exprimer des étudiants de nos universités. Bien évidemment, les forces de l’ordre de l’EMMO sont intervenues en pompier comme d’habitude et aussitôt les étudiants sont rentrés dans l’enceinte de l’Ecole.

En tout cas, les revendications de ces futurs enseignants et éducateurs sont identiques à celles des étudiants de la Polytechnique de Vontovorona. Ils réclament la réduction des droits d’inscriptions qu’ils doivent auprès de l’administration de l’Ecole. Ces droits sont de deux sortes : l’une administrative et l’autre pédagogique. Ce qu’ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre c’est la raison de ces droits pédagogiques qui s’élèvent à 400 000 ariary pour le Master 2 et 240 000 ariary pour le Master 1. D’après les explications d’un responsable de l’ENS, cette augmentation découle de l’intégration dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat) des formations dispensées à ces futurs enseignants éducateurs.