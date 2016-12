La Jirama pose problème

Energie

Huile lourde de Tsimiroro

La Jirama nous fait voir de toutes les couleurs surtout le noir depuis la fin de la francophone mais surtout maintenant à l’approche de la fête de la fin de l’année. Pas moins de 8 heures de délestage par jour sans discrimination de quartier ni de zone. Cette fois-ci la pénurie de l’eau de pluie en est la cause selon la Jirama et le projet de pluie artificielle a échoué. D’une manière générale, il n’y a pas qu’une seule cause pour provoquer le délestage interminable de la Jirama. L’insuffisance de gazoil pour faire tourner les machines figure presque toujours dans la liste des problèmes de la Jirama. Le trésor public ferme le robinet, sous l’injonction des bailleurs de fonds, notamment du FMI (fonds monétaire international) dans la mesure où la Jirama ne peut pas expliquer toutes ses pertes.

Il fut un temps où l’utilisation de l’huile lourde de Tsimiroro est évoquée pour réduire la dépense et ne plus dépendre entièrement de gazoil importé. Des essais techniques ont été effectués à Mandroseza. « Les essais du 14 et 15 septembre 2016 ont été concluants selon John Claussen, administrateur général de Madagascar Oil. 100 m3 ont été utilisé pour faire tourner les machines de Mandroseza et tout s’est bien passé » d’après lui. Le président du conseil d’administration de la Jirama, Rachid, pour sa part a noté que les machines de Mandroseza ont besoin d’ajustement pour pouvoir tourner avec l’huile lourde. Ce que Madagascar Oil dément car les tests techniques sont concluants selon la firme. Madagascar Oil a déjà passé des contrats avec Symbion Power mais la Jirama les a reniés. L’approvisionnement en carburant des machines reste une prérogative de la Jirama qui apparemment ne veut pas de l’huile lourde de Madagascar Oil pour des raisons inavouées. 160 000 barils d’huile lourde sont prêts pour la Jirama selon la firme qui attend l’agrément.