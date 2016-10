La Banque Centrale est la plus convoitée

Enseignement

Orientation des étudiants en entreprise

Les résultats du Top Recruiting Companies Survey pour cette année 2016 (TRC2016) ont été présentés hier 5 octobre à l’espace EJA au Parc Galaxy Andraharo. L’enquête en est à sa deuxième édition si elle a été lancée en 2014, par le Cabinet FTHM Consulting appuyé par l’INSCAE Junior Entreprise. C’est une enquête auprès des étudiants, dans le but de connaître l’évolution des préférences des étudiants sur les entreprises qu’ils veulent intégrer après les études ; plus précisément il s’agit d’« Evaluer les perspectives d’orientation des étudiants en cours d’obtention de diplôme sur leurs futurs emplois ».

L’enquête a été menée auprès de 663 étudiants universitaires de niveau Licence et Master (L3 et M2). Les étudiants proviennent de différentes institutions supérieures : Faculté DEGS, l’INSCAE, l’ESSCA, l’ISCAM, l’ISPM, l’UCM, l’ESPA, l’ESSA et l’IST. La majorité des étudiants approchés étaient âgés de 21 à 25 ans, puis de 18 à 21 ans.

Un changement par rapport à l’année 2014

Les résultats sont d’abord classés par secteur d’activité. Différents secteurs sont concernés : la banque, l’industrie, les mines, l’énergie, les télécommunications, l’audit et le conseil, le tourisme et l’hôtellerie, la communication, les organismes internationaux et les médias. En exemple, parmi les organismes internationaux, le SNU (Système des Nations Unies) est en première place 53,10%, suivi du WWF avec 12,94%. L’attrait pour la Banque Mondiale est décru de 4,31% cette année si en 2014, elle était en deuxième place avec 23,40%.Dans le secteur « Institutions publiques », le ministère des Finances et du Budget (incluant DGI, DGD, DGT) tient la première place avec 42,50%, ensuite il y a le ministère de la Justice avec 12,50%, le ministère des Travaux Public en est à 2,5%.

Mais de toutes les entreprises, la Banque Centrale de Madagascar est l’institution la plus désirée par les étudiants avec 9,5%. BFV-SG tient la deuxième place avec 5,65% et le groupe Star et la société Ambatovy sont en ex aequo avec 5,17%. En 2014, la société Ambatovy a tenu la deuxième place et Air Madagascar était en troisième place.

Le salaire, plus que la passion

Ces choix se basent sur différentes critères, en 2014, la passion pour un métier a motivé les étudiants (31,10%), plus que la rémunération (28,30%). Mais les temps ont changé, cette année 2016, la rémunération a pris le dessus (32,10%) par rapport à la passion (26,70%) ; il y a également les autres critères de choix comme les conditions de travail et la notoriété de l’entreprise.

Concernant la rémunération, le salaire souhaité par les étudiants en 3ème année est en moyenne à 606 762 Ariary, tandis que pour les étudiants en Master 2 ou 5ème année, la moyenne est de 778 881 Ariary.

Notons que cette enquête se base sur le fait que les employeurs trouvent des difficultés dans la recherche du bon profil pour les postes qu’ils proposent. Cette enquête veut aider les entreprises mais aussi les jeunes à trouver leur chemin.

Ces résultats vont ainsi servir de référence pour les entreprises, leur permettant d’ajuster leur gestion et leur management au sein de leur organisme. Pour l’année 2017, une enquête va être effectuée sur la Rémunération des Jeunes Diplômés et les tops des institutions supérieurs choisis par les entreprises.