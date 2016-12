L’âge de la retraite repoussé à 65 ans

Société

Fonction publique

A partir de 2017, l’âge de la retraite sera fixé à 65 ans pour les fonctionnaires, informe le ministère des finances et du budget. Décision prise afin de combler la caisse de la retraite d’autant que bon nombre d’institutions et entreprises étatiques ne versent pas régulièrement les cotisations de retraite de leurs salariés. L’Etat a du débourser dans les 290 milliards d’ariary/an pour la caisse de la retraite. D’autant que le montant nécessaire augmente chaque année.

Notons que le montant avantageux de pension de la retraite des fonctionnaires est une des raisons principales qui motive bon nombre de gens en âge de travailler d’opter pour le fonctionnariat par opposition au secteur privé dont le montant des pensions est très modique voire inexistant. Pour le moment, cette décision ne concerne que les fonctionnaires.

Les concernés pour leur part sont atterrés pour la plupart. Cette décision de recul de l’âge de la retraite est prise unilatéralement par le ministère sans concertation, s’insurgent certains employés de l’Etat. Ceux qui doivent partir en retraire pour le premier semestre 2017 ont déjà fini et déposé leurs dossiers. Bon nombre voient déjà leurs projets tombés à l’eau compte tenu de cette décision soudaine. Certains par contre ne sont pas contre ce rallongement du temps de travail. Etre actif et gagner le salaire en entier quand on est encore en bonne santé s’avère bénéfique pour certains.