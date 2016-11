Instructif et enrichissant

Société

Village de la Francophonie

Quoi qu’en disent les différentes tendances d’opinion, il est un fait, le village de la francophonie a vu une affluence grandissante depuis deux jours ; les manifestations culturelles et autres spectacles artistiques y sont vraisemblablement pour quelque chose. Cela n’empêche que les visiteurs s’y informent et s’instruisent. Des écoliers et des élèves étoffent le peu connaissance générale qu’ils ont des pays étrangers. Ils s’émerveillent devant les stands d’exposition/vente de produits artisanaux et semi-industriels de Madagascar et d’ailleurs. A l’exemple des quelque 150 pensionnaires du « SOS Village d’enfants de Madagascar » conduits par le président national de l’association, Maître Maria Raharinarivonirina. Ils ont appris qui sont les pays qui parlent français, où sont-ils, comment sont-ils, leurs populations, leur capitale, leur spécificité et leur culture... Ce fut aussi l’occasion pour ces enfants de démontrer qu’ils maîtrisent autant la langue malagasy que la langue française en jouant la pièce théâtrale de Molière « Les femmes savantes ».

Ce n’est certainement pas une foire mais il rappelle une certaine ambiance de foire de Tamatave des années 1960 quand cette ville portuaire avait accueilli la première Foire internationale post indépendance avec de nouvelles infrastructures tels certains axes routiers et le bloc commercial de Bazary Kely, incendié et mis à sac dix ans plus tard.