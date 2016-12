Imminence d’une autre hausse des prix

Société

Les automobilistes doivent s’attendre dans les prochaines heures à la hausse des prix affichés dans les stations-service ; actuellement on affiche 3 640 Ar pour le super carburant et 3 070 pour le gasoil, contre respectivement 3 560 Ar et 2 990 Ar le mois précédent. Une autre augmentation est incontournable selon le président du Groupement professionnel des gérants libres de station service (GPGLSS), Martin Rakotozafy. Les consommateurs, motocycliste, conducteur de véhicules motorisés et autres utilisateurs de produits pétroliers ne peuvent y échapper car la Banque mondiale et le FMI veillent à ce que la libéralisation des prix à la pompe soit respectée en long et en large et conforme aux fluctuations mondiales, martèle le patron des gérants libres. Or les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau de l’année 2016. De 27 dollars en début d’année, le cours du baril le 27 décembre 2016 est de l’ordre 56-57 dollars. Ce regain de vigueur du baril risque fort d’être maintenu car le mois de novembre dernier, les grands producteurs de pétrole et l’OPEP ont entériné une baisse de production de 1,2 million de baril par jour, réduisant ainsi l’offre sur le marché mondial.

Réagissant à la compréhension commune qu’il n’y a pas libéralisation et encore moins concurrence entre compagnies distributrices de produits pétroliers, Martin Rakotozafy explique que c’est faux. D’abord les prix à la pompe sont concertés et décidés avec et au sein de l’organe régulateur Office malgache des hydrocarbures (OMH) ; ces prix sont des prix maxima, indicatifs comme prix plafonds (voir en fichier attaché sous PDF, la structure des prix).

En outre, la concurrence est vive entre les quatre compagnies bien qu’elle ne soit perceptible dans les prix affichés. D’ailleurs, d’après Martin Rakotozafy qui assure et veut persuader, c’est cette concurrence qui oblige les sociétés à aligner leurs prix au prix plafonds. Et c’est encore cette concurrence qui se traduit dans les multiples et intenses campagnes commerciales et autres remises aux grands consommateurs, et le nombre croissant de station service – de 230 au début, le parc des stations services est de 260 aujourd’hui, souligne le président du GPGLSS.

Autrement dit, la libéralisation du secteur est de la distribution est une réalité mais elle n’est pas vécu comme il se doit par le petit consommateur. Pire, la libéralisation est perçue par les usagers des station-service et présentée par les leaders d’opinion comme nocive à l’intérêt général, à la majorité de la population qui en subit les conséquences directes et néfastes jusque dans les prix des produits de première nécessité et les prix du transport public.