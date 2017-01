Hery Rajaonarimampianina attendu dans le Grand Sud Est

Socio-politique

Réconciliation nationale

D’après de sources locales, le président Hery Rajaoanarimampianina est attendu dans le « Grand Sud Est », précisément à Farafangana ce 4 janvier 2017. Les « Ampanjaka » et autres autorités traditionnelles des différents groupes de population ou « foko » vont lui présenter des recommandations de « fampihavanana » et des conseils en matière de sécurité. Ces autorités traditionnelles se sont réunies hier 3 janvier dans un grand restaurant de Farafangana pour finaliser ce message à l’intention du président de la République. Le « Grand Sud Est » est composé de groupes de population allant de Mananjary-Manakara jusqu’à Farafangana-Vangaindrano en passant par Vohipeno. Les autorités traditionnelles du Sud-Est sont réputées incontournables pour les politiciens et les dirigeants. Presque tous les chefs d’Etat et candidats aux élections qui se sont succédé leur ont rendu visite et demandé leur bénédiction. Les « Ampanjaka » sont considérés comme des « sages » et modèle de cohésion et de solidarité ; et c’est la raison pour laquelle ils ont été présents lors des cérémonies au CCI Ivato lors de la réconciliation nationale organisée par les chefs d’églises chrétiennes.

Il faut cependant noter que ces derniers temps, le Sud Est est en proie lui aussi à des crises ou des difficultés étranges : sècheresse, indiscipline et désobéissance civique et civile, incendie à répétition et justice populaire en plus du phénomène dahalo qui sévit un peu plus à l’intérieur et les convoitises des compagnies minières chinoises.