Hery Rajaonarimampianina appelle à la démission des responsables incompétents

Politique

Emission le Rendez-vous du Président

Dans la 15ème édition de son émission sur le site YouTube intitulée « Fotoam-bita - Le Rendez-vous » où le président de la République Hery Rajaonarimampianina se veut dialoguer avec la population malgache et a demandé aux responsables incompétents dans son administration à démissionner. Un appel qui arrive à presque fin de mandat et dont la raison serait le fait qu’un bon nombre de ces responsables au sein de l’Administration ne sont pas à la hauteur de leurs taches. Ainsi, le président de la République a procédé en quelque sorte à un mea culpa des faux pas et des manquements de son régime face aux différents et nombreux problèmes auxquels sont confrontés les 23 millions de Malgaches dans la Grande ile. En effet, Hery Rajaonarimapianina a entre autres choses, dans cette 15ème édition du Fotoam-bita, accepté que l’inflation a été galopante, que l’insécurité était devenue le quotidien des Malgaches et plus encore. Il n’a pas oublié toutefois de souligner qu’il a à plusieurs reprises procédé à des limogeages au sein de son équipe, faisant sans doute référence au remplacement la semaine dernière du Directeur Général du Trésor et des récentes nominations aux hauts emplois de l’Etat. Le Chef de l’Etat a également appelé ceux qui n’ont pas encore été limogés à se sonder eux-mêmes et suivre les pas de ceux et celles qui ont déjà été remerciés sans attendre si tant est qu’ils prennent conscience de leurs incompétences.

Tant mieux ou trop tard

Bien évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre dans la sphère politique balançant entre des tant mieux et des trop tard. En ce qui concerne le groupement MAPAR (Miaraka amin’i Prezida Andry Rajoelina) suite à la déclaration du député Naivo Raholdina, bien que cet appel du président de la République arrive à fin mandat, il n’est pas encore trop tard pour appliquer l’article 45 de la Constitution. Selon cet article la nomination du Premier ministre reviendrait au MAPAR qui ne refuserait pas cette éventualité même s’il ne reste que moins d’un an avant les prochaines élections. Malgré tout, il parait difficile d’imaginer que des responsables au sein de l’administration ou des membres du gouvernement actuel décident de démissionner suite à cet appel du Chef de l’Etat. Il y a de cela un an à quelques jours prêt, avant la tenue du Sommet de la Francophonie à Antananarivo, bon nombre de partis politiques et d’organisation de la société civile ont demandé la démission et du Chef de l’Etat et du Gouvernement en entier. Au mois de septembre de l’année dernière, le mouvement « Mitsangana ry Malagasy » qui regroupait alors quelques leaders de l’opposition avait demandé une démission complète du régime pour « abus de pouvoir manifeste », sans suite non plus. Démissionner ne semble pas être le fort des tenants du pouvoir à Madagascar. Reste à savoir si le président de la République en restera à un simple appel ou procèdera-t-il à un redressement des troupes, peut-être même procéder aux limogeages.