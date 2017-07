Galana cédé au groupe français Rubis

Economie

Vie d’entreprise

Le groupe pétrolier Galana passe entre les mains de Rubis, un groupe français indépendant du secteur de l’énergie, intervenant dans le stockage, distribution finale, approvisionnement et logistique internationale. Galana, leader de la distribution de produits pétroliers à Madagascar a réalisé un chiffre d’affaire de 215 millions de dollars en 2016. Avec 260 000 m3 de produits pétroliers distribués en 2016, Galana est actif sur les principaux segments de marché. Galana anime un réseau composé de 71 stations-service. Le groupe Galana développe également un département commercial, notamment dans les secteurs minier et production d’électricité), GPL et lubrifiants.

Selon le communiqué du groupe Rubis, en support de son activité de distribution, la société dispose d’un outil logistique d’importation stratégique et autonome, constitué de l’unique stockage d’importation de produits pétroliers de l’île à Tamatave (260 000 m3) avec un accès maritime dédié. Galana réunit ainsi l’ensemble des critères stratégiques recherchés par Rubis en distribution : une position de leader (30 % de part de marché) alliée à une position logistique unique. Déjà présent à la Réunion (SRPP) dans la distribution de produits pétroliers (240 000 m3), Rubis à travers l’acquisition du groupe Galana, accroît fortement sa présence en distribution de carburants et fiouls dans l’océan Indien. La massification des volumes opérée dans cette zone en croissance devrait permettre de générer à terme des économies d’échelle (négoce et shipping).

L’acquisition est effective ce jour (20 juillet 2017) avec une entrée consolidation dans les comptes de Rubis rétroactive au 1er juillet 2017.