Fin prête à l’emploi mais la JIRAMA pose problème

Economie

L’huile lourde de Tsimiroro

L’huile lourde de Tsimiroro est prête à l’emploi et à l’approvisionnement du marché local de Madagascar. Elle a été testée avec succès à la centrale thermique de la JIRAMA à Mandroseza le 24 et le 25 octobre et à l’usine producteur de ciment HOLCIM. Mais un autre son de cloche nous vient de la JIRAMA qui déclare que « L’huile lourde produite par Madagascar Oil n’est pas tout de suite utilisable pour faire tourner les machines de la Jirama ». C’est le président du Conseil d’Administration de la JIRAMA, Rachidy Mohamed, qui pose problème.

Madagascar Oil utilise l’huile lourde depuis toujours sur son site pour produire la vapeur servant à faciliter l’extraction de la matière des entrailles de la terre. Mais le PCA de la JIRAMA donne l’impression de ne pas adhérer sinon hésite pour le moment à adopter la solution durable et économique autant pour les consommateurs que pour les finances de l’Etat et de la JIRAMA. En tout cas, l’entreprise est fin prête à couvrir jusqu’à 80% de la demande locale avec un stock de 160 000 barils de fioul lourd. Le gisement exploité aujourd’hui dispose d’une ressource de 1.7 milliard de barils.

D’après les tests, l’huile lourde de Tsimiroro a une faible teneur en soufre et ne produit qu’une faible quantité de cendres ; elle est moins polluante car la fumée générée est minime. Les impacts négatifs sur l’environnement sont moindres. Espérons que ce produit local apportera un nouveau changement sur la production d’électricité à Madagascar, où le problème de délestage de la JIRAMA commence très sérieusement à exaspérer la population. La société nationale JIRAMA est la principale cible de ce produit car l’huile lourde est largement plus économique que le gazole et les risques de détournement pour des usages privés et particuliers sont quasi-inexistants ; il y a également les différentes industries locales qui pourront aussi améliorer leurs activités : production d’énergie, construction,…Le secteur industriel sera promu, les frais de transport pour les produits seront réduits. L’huile lourde de Tsimiroro peut également être utilisée comme combustible de soute pour les navires.

Le bémol du PCA de la JIRAMA

Selon les explications du PCA de la Jirama, Rachidy Mohamed, il faut rénover toutes les machines de la JIRAMA avant de pouvoir les faire tourner à l’huile lourde de Tsimiroro. Pour le moment, les engins de Mandroseza sont en cours d’adaptation pour l’huile lourde note le responsable. En même temps, le PCA reconnaît que l’insuffisance de gazole constitue la principale cause de délestage qui touche les consommateurs d’eau et d’électricité actuellement.

Les groupes électrogènes sont là mais sans gazole, ce qui revient au même : délestage à tout va. L’huile lourde est là mais autre problème : non adaptée aux machines de la Jirama. Reste à savoir ce qui est le plus bénéfique pour la Jirama et par ricochet pour les consommateurs : adapter les machines de la Jirama pour l’huile lourde produite sur place ou laisser les machines dans leur état actuel et acheter le gazole.

Notons que les fournisseurs sont réticents pour « acheminer dans le temps » le gazole pour la Jirama, très mauvais payeur. En parallèle, la facture des consommateurs « normaux » est passée carrément du simple au double, aussi bien pour l’eau que pour l’électricité. Le ministre des finances informe que la perte « inexpliquée » de la Jirama s’élève à 20 milliards d’ariary par mois mais aucune explication jusqu’ici ni sanction pour des hauts responsables.

Les fameux Conseils des ministres et du gouvernement n’ont évoqué le problème à fond ni proposé de solutions pérennes sur ce sujet jusqu’ici.

Quoi qu’il en soit, l’huile lourde de Tsimiroro est là, produite dans le pays et de manière durable. L’Etat ne peut le regarder dans l’indifférence car elle est à portée de main. La réduction des dépenses en gazole représente un grand avantage, les retombées économiques sont considérables et le pays pourra économiser des devises. En perspective, l’huile lourde sera utilisée dans la mise en place des pipelines et des installations portuaires sur la côte ouest de Madagascar, permettant au pays de s’élargir dans le marché international mais l’approvisionnement du marché local est la priorité.

Madagascar Oil a annoncé, hier 28 octobre 2016 lors d’une porte ouverte, au Café de la Gare Analakely, une première étape de lancement du produit.