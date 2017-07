Fausses rumeurs sur son utilisation

Société

Coupure de 20.000 Ariary

Depuis avant-hier, jour de mise en circulation des nouveaux billets et surtout des coupures de 20.000 Ariary, et même depuis l’annonce de la création de celle-ci, des rumeurs circulaient sur son utilisation et sur ceux qui pourraient l’utiliser. En effet, certaines informations voulaient que ces coupures de 20.000 Ariary ne soient destinées qu’aux grands opérateurs économiques et pour les grandes transactions. En gros, un billet pour des gros bonnets uniquement. Des économistes malgaches avaient même conforté cette information en soulignant que l’utilisation de cette grosse coupure à ces conditions permettrait un développement exponentiel de l’économie informel voire même du blanchiment d’argent. Hier encore, certaines rumeurs voulaient que pour se procurer de ce billet de 20.000 Ariary, il fallait un motif précis. Il s’avère pourtant qu’actuellement, les coupures de 20.000 Ariary ainsi que toute la nouvelle gamme sont disponibles auprès de toutes les banques primaires du pays. Et ce sans avoir à donner un motif quelconque. Bien que ces rumeurs soient donc maintenant démenties, reste à voir l’impact réel de l’apparition de cette nouvelle et grosse coupure dans l’économie malgache.