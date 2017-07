Début de mise en circulation ce jour

Société

Nouvelle gamme de billets

L’annonce a été faite depuis quelques semaines déjà, les nouveaux billets seront mis en circulation à partir d’aujourd’hui. Les impacts que vont avoir ces nouveaux billets et surtout la nouvelle coupure de 20 000 Ariary seront plus que considérable selon de nombreux économistes.

A partir d’aujourd’hui, la nouvelle gamme de billets de banque sensée remplacer celle émise du temps de la troisième république et utilisée encore actuellement. Selon un communiqué de la Banque Centrale de Madagascar (Bcm), « Suivant le Décret n° 2017-400 adopté en Conseil du Gouvernement en date du 23 Mai 2017, Banky Foiben’i Madagasikara commencera à émettre une nouvelle gamme de billets de banque ce mois de Juillet. La première émission aura lieu le 17 juillet 2017 pour les coupures de 20 000, 10 000, 5 000 et 2 000 Ariary et le 18 septembre 2017 pour celles de 1 000, 500, 200 et 100 Ariary ». Cette décision relèverait surtout d’une mise en ligne avec les pratiques internationales en la matière, en remplaçant des billets qui ont circulé depuis déjà plus d’une décennie. Le but étant de mettre entre les mains des usagers une gamme plus moderne, plus sécurisée et plus maniable. Aussi, cette nouvelle gamme devrait rassurer non seulement les usagers mais également tous les acteurs économiques malgaches. Pourtant, l’annonce même du remplacement de la gamme actuelle et surtout l’émission d’une nouvelle coupure de 20.000 Ariary n’a fait que troubler l’opinion et inquiète énormément les économistes.

Illusions et fausses perceptions

Selon les observations, les Malgaches ne verront au départ que le numéraire, c’est-à-dire le simple fait qu’il s’agisse d’un billet de 20.000 Ariary. Entrainant de fausses perception car le consommateur croira inévitablement qu’il possède plus d’argent. Cependant, la valeur réelle de ce billet de 20.000 Ariary viendra mettre fin à cette « illusion monétaire ». D’autre part, il s’agit surtout pour le régime de masquer ou de répondre à une inflation galopante accompagnée d’une diminution palpable du pouvoir d’achat des ménages. Assez ironique du fait que le thème adopté pour ces nouveaux billets est celui des « richesses de Madagascar ». D’ailleurs, le collectif des jeunes leaders malgaches dans une analyse intitulé « Renouvellement et émission de nouveaux billets de banque à Madagascar » a fait savoir que « cette nouvelle coupure entrainerait une dépréciation de la monnaie nationale et une forte tension inflationniste ». Le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar a également fait part de ses inquiétudes. Le fait que dans un premier temps, l’utilisation des nouvelles coupures de 20.000 Ariary soit réservée à quelques grands entrepreneurs expose l’économie malgache à des risques certains. Le premier étant l’utilisation de cette coupure dans une économie souterraine et informelle. Ce qui aurait un impact néfaste sur la santé économique déjà fragile de la Grande ile. Quoi qu’il en soit, le pas est engagé et on verra à partir de ce jour circuler des billets touts neufs. Essayons d’en prendre soin et de les garder en bon état.