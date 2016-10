Extrêmement préoccupante selon le PAM

Société

Situation alimentaire dans le Sud

« La situation est extrêmement préoccupante”, a souligné la Directrice Exécutive du PAM, Madame Ertharin Cousin, au terme d’une visite dans la Grande Ile, notamment dans les zones d’opération de cette agence humanitaire. Elle a été à Ambovombe et Tsihombe, les deux districts les plus touchés par la sécheresse. C’est la deuxième haute personnalité de ce programme à se rendre sur le terrain en quelques mois. Quatre des neuf districts dans le sud vont probablement entrer dans la classification « urgence » avant la fin de l’année, fait constater la Directrice Exécutive du PAM et à moins que des mesures ne soient prises rapidement, trois autres districts pourraient connaître la même situation. Afin d’échapper à cette misère, un ménage sur trois dans le sud de Madagascar a déjà été contraint de recourir à des mesures désespérées telles que la mendicité, la vente de leur terrain ou maison ou la migration. Quatre ménages sur dix ont déjà consommé leurs stocks de semences qui sont pourtant vitaux, ce qui ne leur laisse rien pour la saison des semis de novembre/décembre prochain. Dans le district de Tsihombe, presque tous les ménages sont en insécurité alimentaire avec 80 % d’entre eux sévèrement touchés.

Afin de porter secours et réduire ou freiner la course vers la misère extrême, le PAM intensifiera ses opérations à partir du mois de Novembre afin d’atteindre jusqu’à un million de personnes à travers une assistance alimentaire en nature et en espèces. Le PAM élargira également son programme de prévention de la malnutrition modérée aiguë chez plus de 200 000 femmes enceintes, mères allaitantes et enfants de moins de cinq ans. Le PAM fournit actuellement un repas chaud quotidien à 230 000 élèves du primaire– soit 42 pour cent des enfants en âge de suivre l’éducation primaire. Pour la plupart de ces enfants, le repas scolaire constitue le seul repas nutritionnel de la journée. Jusqu’à fin avril, les actions mises en oeuvre sont financées sur une enveloppe de 92 millions USD, dont 12 millions USD sont déjà utilisés. A noter que la Directrice Exécutive du PAM, Madame Ertharin Cousin a été reçue par le président de la République à Iavoloha ce 5 octobre.