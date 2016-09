En campagne dans les faritany

Société

MMF et MLE

Maharavo Tolojanahary du MMF (Malagasy Mivondrona ho an’ny Fanorenana) accompagné par d’autres cadres de cette plateforme dont Pety Rakotoniaina du parti Tambatra, a été à Mahajanga vendredi 9 septembre dernier. C’est pour obtenir l’adhésion populaire à la cause que le MMF promeut et défend. Les deux leaders se déclarés satisfaits malgré des tentatives de brouillages des ondes et fréquences des chaînes radio-télévisées sur lesquelles ils sont intervenus pour sensibiliser la population de Mahajanga et faire passer leur message. La campagne de collecte de signature initiée par le « Mouvement pour la Liberté d’Expression » (MLE) pour contester le Code communication médiatisée qui s’est déroulée le vendredi 9 et le lendemain samedi dans la même ville de Mahajanga n’a pas connu de tels désagréments. Des journalistes du MLE d’Antananarivo et d’Andohan’Ilakaka ont été sur le terrain, devant la Mairie de la ville, pour appuyer les journalistes de Mahajanga dans la campagne de refus de ce Code dit de répression. Le MLE Mahajanga a réuni quelque 4200 signatures et compte aller jusque dans les fokontany.

En tout cas, tout comme le MMF qui a fait campagne à Toamasina et ensuite de venir à Fianarantsoa samedi prochain, le MLE prévoit de tenir campagne à Toamasina lui aussi. Le MMF semble dans les temps qu’il s’est donné pour tenir du 20 au 23 septembre une grande réunion à Antananarivo qui sera par la suite suivie d’une restitution des résolutions dans les régions. Quant au MLE, il a appelé à une réunion des journalistes ce 15 septembre en son siège à Antanimena pour décider ensemble des détails de la suite du processus.