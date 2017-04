Donc, crise ?

Editorial

Depuis l’évasion de Claudine Razaimamonjy, l’opinion publique était à cran contre plusieurs département ministériels soupçonnés, à tort ou à raison, de l’avoir favorisée. Mais jeudi, ce sont d’autres changements ministériels « mineurs » qui ont eu lieu. Le message est donc très clair. Primo, le pouvoir a décidé de montrer le peu de cas qu’il faisait de l’opinion publique au sujet du #ClaudineGate, malgré le caractère scandaleux et abracadabrantesque de cette affaire. Secundo, la clique politico-mafieuse a montré sans aucune ambiguïté qu’elle allait se protéger envers et contre tout, et surtout envers et contre tous. Et tertio, si vous n’êtes pas content, prière de vous reporter au primo. En d’autres termes : on vous emm... C’est donc ce défi que le HVM lance à la population, aux citoyens, au Bianco, à la Chaine pénale anti-corruption, aux magistrats, aux syndicats, aux médias et à la communauté internationale. Excusez du peu.

Il est indéniable que tous les dirigeants qui se sont vautrés depuis 1972 dans ce genre d’arrogance ont eu à payer la facture, et bien plus tôt qu’ils ne l’imaginaient. « Ny nenina tsy aloha hananatra fa afara handatsa » nous ont appris nos ancêtres. Où sont ceux qui pensaient qu’ils étaient invincibles, invulnérables et intouchables ?

L’ arrivée dans le Gouvernement d’un personnage aussi peu recommandable par rapport à sa vision et à sa pratique de la démocratie que Rahajason est un signe très clair sur les options pour les mois à venir, et pour lesquels cet individu s’est illustré durant la Transition : intimidation, répression, manipulation, propagande à tout crin. On se demande d’ailleurs avec amusement quelle qualité d’esprit d’équipe va pouvoir régner dans ce Gouvernement, Rolly Mercia ayant été qualifié de « honte pour la Nation » par le Ministre Onitiana Realy, et ayant également milité becs et ongles pour faire limoger le Ministre Rivo Rakotovao, notamment à coups d’encarts sur la première page des journaux à l’époque sous sa coupe. A moins que l’amitié de Mama Saosy soit une raison suffisante pour garder tout le monde dans le même bateau ?

Acculé comme il est actuellement, alors que 2018 pointe son nez, on comprend que les options du Président Rajaonarimampianina vers des alliés de qualité sont de plus en plus restreintes. Il est donc obligé de frayer avec des gens pas nécessairement recommandables, mais utiles et efficaces pour affronter les situations tendues : gros bras, grosses gueules, coffres-forts bien garnis. Quand on n’a plus la capacité de séduire les premiers de la classe, alors ce sont les cancres qui se pressent au portillon. Toutefois, en s’acoquinant avec des individus versatiles et dont la loyauté est au plus offrant, le Chef de l’Etat devrait méditer ceci : dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Et ceux qui pensent que la multiplication de comptes fakes sur les médias sociaux était une bonne stratégie méritant d’être récompensée, se trompent lourdement.

On constate d’ailleurs que les anciens apparatchiks de la Transition s’évertuent à blanchir leur comportement et abus de putschistes, sous prétexte de situation exceptionnelle à l’époque. Christine Razanamahasoa s’est déjà fendue de déclarations stupides dans ce sens, et Harry Rahajason a aussi emboité ses pas ces dernières heures. Arguments irrecevables. Des actes de bandits resteront toujours des actes de bandits. Il faudrait que la magistrature ose un jour faire le suivi de tous ces coups d’Etat et autres mutineries, ainsi que le prévoit le Code pénal.

En attendant, la principale leçon politique de la gestion de cette crise par le régime en place est simple : le peu de confiance a disparu, et ce jusqu’à la fin de ce mandat, quelle que soit la forme qu’elle prendra. Quand on a vu l’absence totale de scrupules, de honte, ou même de simple respect de la loi pour faire évader Claudine Razaimamonjy, comment peut-on espérer que l’élection présidentielle à venir sera équitable, transparente, et que ses résultats s’imposeront à tous ?

A l’allure où vont les choses, il est donc quasi certain que dans tous les cas de figure, l’on s’achemine vers une nouvelle crise.

Si le pouvoir persiste dans son arrogance coupable pour protéger les membres de la clique politico-mafieuse qui alimentent les amitiés sonnantes et trébuchantes, et continue à agir dans le sens du grand écart entre belles promesses lors de l’investiture du 25 janvier 2014 et réalisations concrètes, alors l’opposition risque d’obtenir l’adhésion d’une masse critique et descendre dans la rue. Donc, crise ?

Mais si l’opposition et les syndicats sont toutefois assez sages et intelligents (mais on ne peut non plus leur demander l’impossible), alors on arrivera quand même à l’élection présidentielle.

Si Rajaonarimampianina s’arrange, à coups de manipulations de la loi, pour écarter ses rivaux les plus dangereux, alors il y aura une véritable levée de boucliers, car beaucoup refuseront. Donc, crise ?

Si Rajaonarimampianina laisse ses rivaux se présenter, mais qu’il gagne quand même, personne ne croira que sa victoire a été obtenue à la loyale. Ravalomanana et Rajoelina, qui ont déjà démontré qu’ils ne s’embarrassaient pas de fioritures pour accéder au pouvoir, sauront se rappeler à son bon souvenir, à coups de Komity Miaro ny Safidim-bahoana et autres fadaises. Donc, crise ?

Mais si Rajaonarimampianina se présentait et perdait. Alors, ce serait un miracle mon ami. Mais quand on voit comme le parti HVM marche allègrement dans les pas de travers des PSD, AREMA, UNDD et TIM, on voit mal comment et pourquoi le prochain scrutin pourrait-il être propre. Hery Rajaonarimampianina est beaucoup plus proche d’une victoire sans péril pour un triomphe sans gloire, que d’une renonciation digne et douloureuse à la François Hollande, ou même d’une reconnaissance de défaite à la Abdou Diouf. Donc, crise ? Certainement. La seule inconnue qui reste est la date de début.