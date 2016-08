Dialogue de sourd entre la Mairie et les commerçants de rue.

Société

Assainissement de la capitale

Le centre ville continue de vivre une ambiance de cache-cache entre le chat et la souris. Ce 24 août, las d’être harcelés les commerçants de rue et ceux que la Mairie a voulu déplacer à la place de la démocratie à Ambohijatovo, ont manifesté dans la rue. Ils ont demandé à rencontrer Madame le Maire pour discuter de leur situation. Un des commerçants a expliqué à la presse qu’ils sont prêts à poursuivre leurs activités sur les trottoirs tout en donnant de la place aux piétons pour qu’ils puissent circuler. Ils n’ont aucune source de revenu si la Mairie leur interdit de commercer dans le centre ville.

Mais aussitôt on fait comprendre à la Mairie de la capitale que l’assainissement doit être conduit à terme et que la gabegie et l’anarchie doivent disparaître. L’image de la capitale doit changer, martèle-t-on depuis la Mairie dont la gestion est très critiquée par l’opposition déclarée au conseil municipal, en la personne de Lalatiana Ravololomanana. Cette dernière a décidé d’instaurer un « observatoire » de la vie de la commune urbaine de la capitale. L’initiative n’ayant vraisemblablement pas plu à la majorité des membres du conseil, lui a valu des remarques de la part du président du conseil municipal. Lalatiana Ravololomanana a pointé du doigt des manquements de l’exécutif qui n’aurait pas de programme et qui a laissé dans les tiroirs les travaux d’intérêt général aux populations des arrondissements tels les travaux de réhabilitation des escaliers, entre autres.